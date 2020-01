Dejan sus casas 4,500 familias por la violencia en Michoacán

Morelia, Mich. La inseguridad y violencia ocasionó que alrededor de 4 mil 500 familias abandonaran sus casas de interés social en los fraccionamientos populares Villas del Pedregal y Misión del Valle, ubicados en las inmediaciones de Morelia. El Infonavit y el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc) aseguran que se debe, sobre todo, a lo lejos que se ubican de los centros de trabajo.

En ambos fraccionamientos, según los comités vecinales, habitan al menos 47 mil personas, y han sido abandonadas alrededor de mil 500 casas a causa de los robos a éstas y a la proliferación de drogadictos y delincuentes.

Villas del Pedregal se ubica a unos 12 kilómetros de Morelia con dirección a Quiroga, y Misión del Valle se localiza a unos 15 kilómetros de la ciudad rumbo a Zinapécuaro. Ambos pertenecen al municipio capitalino.

Testimonios refieren que hace siete años comenzaron los problemas de seguridad, por robos y presencia de grupos delictivos, sobre todo narcomenudistas. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado advirtieron al ayuntamiento la necesidad de reforzar la vigilancia en los fraccionamientos, debido a las múltiples denuncias de hurtos a casas y a transeúntes.

En el caso del fraccionamiento Misión del Valle, el 17 de enero, tres delincuentes murieron y tres fueron detenidos. Días después, elementos de seguridad federal y estatal detuvieron a otros cuatro.

Tres casas de seguridad fueron desmanteladas. Según las primeras investigaciones los delincuentes no sólo se dedicaban a la venta de drogas sintéticas al menudeo, también cometieron varios secuestros y robos. El comité vecinal señaló que detectaron la presencia de grupos armados que entraban y salían a diferentes horas del día.

Alfredo Martínez G. narró que él vivió en Misión del Valle, y a los pocos meses observó que los delincuentes aparecían por todo el fraccionamiento. “Vaciaban las casas, se llevaban hasta los tanques de gas. Además, hay mucho joven drogadicto, y casi nunca se aparecían las patrullas.