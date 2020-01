Por inseguro, 4 mil 500 familias abandonan fraccionamiento en Morelia

Morelia, Mich. La inseguridad y violencia ocasionó que alrededor de 4 mil 500 familias abandonaran sus casas de interés social en los fraccionamientos populares Villas del Pedregal y Misión del Valle, ubicados en las inmediaciones de Morelia; aunque el Infonavit y el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc) aseguran que se debe principalmente a lo lejos que se ubican de los centros de trabajo.

En ambos fraccionamientos, según los comités vecinales, habitan al menos unas 47 mil personas, y han sido abandonadas cerca de mil 500 casas a causa de los robos a casa habitación y la proliferación de drogadictos y delincuentes.

Villas del Pedregal se encuentra a unos 12 kilómetros de Morelia con dirección a Quiroga, y Misión del Valle se localiza a unos 15 kilómetros de la ciudad rumbo a Zinapécuaro. Ambos pertenecen al municipio capitalino.

Testimonios refieren que hace siete años comenzaron los problemas de seguridad, por robos y presencia de grupos delictivos, sobre todo narcomenudistas. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado advirtieron al ayuntamiento la necesidad de reforzar la vigilancia en los fraccionamientos, debido a las múltiples denuncias de robos a casas habitación y a transeúntes.

En el caso del fraccionamiento Misión del Valle, el pasado 17 de enero, tres delincuentes murieron y tres fueron detenidos. Días después, elementos de seguridad federal y estatal detuvieron a otros cuatro.

Tres casas de seguridad fueron desmanteladas, según las primeras investigaciones los delincuentes no solo se dedicaban a la venta de drogas sintéticas al menudeo, también cometieron varios secuestros y robos. El comité vecinal señaló que detectaron la presencia de grupos armados que entraban y salían en diferentes horas del día.

Alfredo Martínez G., narró que él vivió en Misión del Valle, y a los pocos meses observó que los delincuentes aparecían por todo el fraccionamiento. “Vaciaban las casas, se llevaban hasta los tanques de gas. Además hay mucho joven drogadicto, y casi nunca se aparecían las patrullas.

Hace nueve meses llegué a vivir ahí, un cuñado me facilitó su crédito de Infonavit, pero después de dos años me di cuenta que no se podía estar tranquilo allí, así que dejé mi casa y me cambié de domicilio”.

Él todavía conserva su vivienda, pero mucha gente dejó de pagar su crédito y las abandonó. “Llegó mucho delincuente que utilizó las viviendas como casa de seguridad”, abundó. En los últimos meses ha habido decenas de arrestos en este fraccionamiento que es famoso por la delincuencia y el hacinamiento.

En Villas del Pedregal, a decir de su comité vecinal, en los últimos cinco años sus habitantes han detenido a más de 400 ladrones sorprendidos en flagrancia, incluso a varios de ellos en más de 20 ocasiones, porque las autoridades los liberan casi de inmediato.