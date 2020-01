GN detiene avance de migrantes centroamericanos en Chiapas

Suchiate, Chis. Entre jaloneos, gases lacrimógenos y momentos de tensión, agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) frenaron el avance de alrededor de dos mil migrantes centroamericanos que por la mañana ingresaron ilegalmente a México por el río Suchiate.

La mayoría de los indocumentados fueron detenidos o se entregaron voluntariamente -otros huyeron hacia el monte para evitar su detención- con lo que quedó disuelto el grupo que pretendía llegar a Tapachula y avanzar haca la frontera norte.

Las acciones policiacas ocurrieron alrededor de las 15 horas en la carretera que comunica a Ciudad Hidalgo con Tapachula, luego de que los centroamericanos, hondureños en su mayoría, rechazaron el ofrecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del INM, de que se registraran para que sus casos fueran analizados, con la finalidad de ofrecerles asilo o trabajo.

Migrantes ingresan por el río Suchiate





Suchiate, Chiapas. 23 de enero de 2020. Unos dos mil migrantes centroamericanos ingresaron esta madrugada al país por el río Suchiate, a dos kilómetros de distancia del puente internacional Rodolfo Robles. Horas antes permanecían en un albergue en Tecún Umán, Guatemala. No hubo resistencia de la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano. Tras atravesar el río, tomaron la carretera que conduce a Tapachula.

Los aproximadamente dos mil migrantes centroamericanos -algunos funcionarios estimaron que eran unos mil- sorprendieron a la policía e ingresaron alrededor de las 6 horas a México junto al puente Suchiate 2, situado a unos dos kilómetros de distancia de donde se ubica el puente internacional Rodolfo Robles, donde se mantiene el despliegue de decenas de agentes de la Guardia Nacional y del INM, así como de elementos del Ejército Mexicano.

El grupo, que permanecía en un albergue ubicado en la fronteriza ciudad de Tecún Umán, Guatemala, entró con banderas de diferentes países incluyendo la de Estados Unidos, gritando: “¡Viva México!, “¡Vamos pa’arriba!”.

Luego tomó la carretera federal que conduce a Tapachula, situada a unos 40 kilómetros del río, por lo que la policía se desplegarse hacia el vecino municipio de Frontera Hidalgo para tratar de contenerlos.

Después de caminar 12 kilómetros, los indocumentados, hombres, mujeres y niños, arribaron a las 11 horas al municipio de Frontera Hidalgo, donde decidieron descansar y tomar algunos alimentos. Una mujer se les acercó y repartió tamales, principalmente a niños y mujeres.

Pasado el medio día llegó la delegada de la Comar en Chiapas Alma Delia Cruz Márquez para pedirles que se que se registraran ante el INM para ser trasladados a un albergue y que sus casos fueran analizados, ya fuera que se les diera asilo o trabajo.

La funcionaria les insistió en que era requisito que ingresaran de manera legal, ordenada y regulada. Representantes de los migrantes le dijeron que le responderían posteriormente.

Una vez que se retiró la Cruz Márquez, llegó una funcionaria del INM para decirles que tenían que registrarse en esa dependencia, lo que rechazaron los centroamericanos.

Apenas se había retirada la funcionaria, alrededor de las 15 horas, cuando más de 200 agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotines se fueron acercado al grupo que trató de tomar una carretera paralela que conduce a algunas comunidades, pero los uniformados habían tenido un cerco.

Conforme los policías se fueron acercando comenzaron los gritos y los jaloneos, al tiempo que entre el caos los indocumentados trataron de huir en medio de gases pimienta que lanzaron los agentes. Muchos lograron escapar, pero la mayoría fueron detenidos o se entregaron voluntariamente. Un menor de edad sufrió crisis nerviosa, por lo que fue atendido por sus familiares.

Debido a que estaban cansados, los migrantes no opusieron mucha resistencia -algunos incluso se sentaron en señal de que se rendían-, por lo que los agentes concluyeron las acciones en menos de dos horas. Todos los detenidos fueron subidos en autobuses y trasladados a la Estación Migratoria Siglo 21, ubicada en Tapachula.

La mayoría de los integrantes del grupo que ingresó hoy fueron contenidos por la policía el lunes pasado en las márgenes del río Suchiate, cuando intentaron entrar ilegalmente al país.

Irineo Mújica, de Pueblos sin Fronteras y Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, informaron que interpondrán amparos para evitar que los centroamericanos detenidos hoy sean deportados y para que el gobierno mexicano los reconozca como refugiados.

Aseguraron que antes de actuara la policía, ellos habían recibido mil 118 solicitudes de asilo que iba a ser presentadas ante la Comar, cuando “vinieron la gaseada y las detenciones”.

Añadieron que “ya se había hablado con el titular de la Comar, Andrés Silva y con el canciller Marcelo Ebrard y dijeron que no se les iba a tocar, pero mientras llenábamos los papeles llegó la represión de la policía violando todos los derechos de los migrantes”.

Una mujer guatemalteca que dijo llamarse Dámaris, relató que el contingente cruzó sin problemas el río a las 6 horas de este jueves porque “no había nada de vigilancia. El agua me llegaba arriba de la cintura, pero pudimos pasar”.

Entrevistada antes de la operación policiaca, señaló que ingresó con su esposo, una niña de dos años y dos familiares más, con su intención de llegar a Estados Unidos.

“Nosotros somos de la zona cero del Volcán de Fuego y salimos porque no tenemos dónde estar. Salimos porque hay peligro y ya no hay donde trabajar”, afirmó.

Otro migrante que no dio su nombre había asegurado que “hemos entrado de forma pacífica y estamos dispuestos a no levantar una mano en contra de nadie porque no queremos enfrentar a nadie”.