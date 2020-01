Morena, PT y PES piden revertir ‘tarifazo’ a transporte en Edomex

Toluca, Méx. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PES, que conforman la mayoría legislativa en el Congreso mexiquense, solicitaron al titular del Ejecutivo del estado revertir el incremento a la tarifa del transporte, autorizado el diciembre pasado y vigente desde el 1 de enero.

Los legisladores de esta coalición legislativa manifestaron su rechazo al llamado “tarifazo” pues se ha hecho evidente el repudio que ha tenido la medida en diversas movilizaciones de ciudadanos y jóvenes a lo largo y ancho del estado, pues causa un perjuicio económico importante para gran parte de la población de la entidad.

“Hay personas que para ir a trabajar o estudiar tiene que tomar hasta tres unidades del transporte para llegar a su destino. Si multiplicamos el gasto que hacen de ida y vuelta... son seis banderazos de doce pesos cada uno, y esto no es más que un atentado a la economía de millones de mexiquenses”, sostuvo Maurilio Hernández González, coordinador de Morena en el Congreso local.

Lo que plantearon los diputados es que se revierta el aumento de forma inmediata y se forme una comisión entre autoridades estatales, legisladores y empresarios del transporte para lograr encontrar una solución integral al problema, pues no solo se trata de las tarifas sino de mejorar el transporte y garantizar que el servicio sea seguro.

“El aumento es una medida precipitada que puede generar un problema social de mayores magnitudes”, advirtió.

Indicó que el transporte en el Estado de México cuesta prácticamente el doble del de la Ciudad de México, en donde el servicio está subsidiado. “Aquí no podríamos hablar de subsidio pues no se contempló en el presupuesto de egresos pero se pueden encontrar otras alternativas que no perjudiquen tanto a la población”, insistió.

Reconoció que también existe una necesidad para los transportistas pues en los últimos años han aumentado los insumos, pero aclaró que no todo el costo lo debe absorber el usuario final.

Los legisladores esperan que esta semana puedan tener una reunión con el secretario de Movilidad y que el gobernador se pueda pronunciar al respecto en los próximos días.

Se estima que en el Estado de México, diariamente, se realizan más de 30 millones de viajes en el transporte público, y que más de la mitad de su población hace uso de este servicio de manera regular.