Desaparece líder priísta de San Luis Potosí

San Luis Potosí, SLP. El ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Aurelio Gancedo Rodríguez, se encuentra en calidad de no localizado desde la tarde del martes 21 de enero de 2020, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La FGE confirmó el reporte y agregó que en el transcurso del día emitirá la ficha de no localización, aunque no se proporcionaron mayores detalles, para no entorpecer la investigación.

La última vez que se tuvo contacto con Gancedo Rodríguez, quien también es presidente del Instituto Reyes Heroles, fue por la tarde, y esta mañana las autoridades recibieron el reporte.

Por su parte, el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez, reafirmó que personal de la dependencia se encuentra en labores de búsqueda.

Detalló que el reporte se generó en las primeras horas de este miércoles, y que se presume que la desaparición ocurrió en la capital del estado.

Dijo que se encuentran en la primera parte de la indagatoria, por lo que no se podría hablar de un secuestro. “El secuestro tiene cierta finalidad del delincuente, como obtener un beneficio de alguna naturaleza y al momento no se presenta esa situación”.

Por último, dijo que están en contacto con los familiares, quienes han aportado datos importantes para la indagatoria.