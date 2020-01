Atacan a helicópteros que fumigaban plantíos de amapola en Guerrero

Chilpancingo, Gro. Decenas de habitantes del poblado Chilpancinguito, ubicado en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo, apedrearon y lanzaron cohetones a dos helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fumigaban sus plantíos de amapola.

Los campesinos amapoleros dijeron que “llegó mucho gobierno (efectivos de fuerzas federales) por este lado (de la sierra), y los acuerdos no fueron eso, porque quedaron que nos iban a apoyar, y que nos iban a dar proyectos productivos, pero no hay nada”.

Debido al sobrevuelo del helicóptero “la gente se está desesperando, y ya fuimos a explicarles que no queremos tener roces con ellos, o discusiones ya más grandes, pero que nos respeten.

“Ellos dicen que vienen a trozarlas (sus cultivos), les digo que nosotros como campesinos también tenemos necesidad, tenemos familias e hijos que mantener, a ellos bien les están pagando sus quincenas, les dan hasta aguinaldo, ¿y a nosotros qué nos dan?”, reclamaron.

Mediante una grabación, un campesino advirtió: “La gente se va decidir, les van a llegar a tirar un chingadazo, y que no después vaya a venir hartísimo militar bravísimo, ya no va ser como antes, que llegaban, maltrataban a la gente, y hacían lo que querían. La gente está unida, y si llegan aquí también somos hartísimos”.

Agregó: “Ya no respetan, piensan que el campesino no vale, si del campesino come, y aunque sea con un kilo de azúcar estamos aportando para los aguinaldos de ellos (los soldados), estamos pagando impuestos. Queremos que llegue a oídos de allá, el gobierno del estado, que no ha hecho caso con caminos, con maestros, con cositas, pero el gobierno federal al contrario, nos quitó los proyectos”.

Reprochó que “nos rebajaron el Procampo, siquiera nos hubieran dejado lo que estaba, a las señoras les quitaron el programa Oportunidades, ya no les dan nada. Que oiga el mero presidente (Andrés Manuel López Obrador), el campesino se va quedar esperando los proyectos productivos.

Indicó que “la gente está en sus plantas de amapola esperando a los militares, a que los helicópteros que lleguen. Ya se está botando la gente, no queremos que haya eso, pero si el gobierno no entiende, no va quedar de otra”.