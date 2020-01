En Guerrero no se resuelve desabasto de medicinas para enfermos de cáncer

Acapulco. Familiares de pacientes de cáncer advirtieron que el problema de desabasto no ha sido resuelto en el Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) de Acapulco, en donde les siguen cobrando por aplicar la quimioterapia a niños enfermos.

El pasado viernes, familiares de pacientes con cáncer bloquearon ambos sentidos de la avenida Costera, en la glorieta de la Diana, durante dos horas, para exigir gratuidad en el tratamiento contra el cáncer. Anteriormente se habían manifestado con un bloqueo en la avenida Ruiz Cortines.

Sin embargo, lamentaron que hasta este martes solamente les hayan proporcionado el servicio de consulta sin costo.

Uno de los afectados, Jesús Alonso, padre de un niño con leucemia, explicó que este miércoles el infante tiene programada una sesión de quimioterapia, pero subrayó que se requieren 12 mil 500 pesos para pagarla, además de que no hay medicamentos en el hospital del Iecan.

El reclamo de los padres de pacientes con cáncer, es que a partir del pasado 8 de enero, con la desaparición del Seguro Popular, comenzó el cobro de medicinas y las quimioterapias.

“Después de la protesta nos solucionaron lo de la cuota de recuperación, pero no hay medicamentos ni quimioterapias”, expresó.

“Lo único que nos condonaron fue el pago de estudios, del laboratorio, pero no la quimioterapia. Ni aunque paguemos. No solucionaron nada, no lo hay lo más importante”, mencionó.

La señora Gloria Esteban, de la colonia La Venta, a cuyo nieto de 14 años le fue detectado un tumor cancerígeno, manifestó que “sí lo están atendiendo, pero hay desabasto de medicamentos y no hay quimioterapias”.

“Tenemos que pagar 12 mil 500 pesos por quimioterapia, nos dicen que busquemos y compremos el medicamento por fuera, porque no tienen nada ahí”, aclaró.

Su paciente comenzó a ser atendido en agosto pasado, y le han aplicado cuatro sesiones de quimioterapia, pero ante la desaparición del Seguro Popular existe incertidumbre, pues no saben de qué forma van a absorber los gastos del tratamiento.