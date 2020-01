Muere hombre en separos de la Oficialía Conciliadora de Ecatepec

Ecatepec, Mex. La madrugada de este sábado un hombre falleció en las galeras de la Oficialía Conciliadora de la comisaría de seguridad pública municipal de esta demarcación.

De acuerdo a un familiar, el occiso -que padecía asma- fue golpeado por la policía cuando fue arrestado por alterar el orden público.

La alcaldía local a través de un comunicado de prensa informó que “un hombre falleció en las instalaciones de la Oficialía Conciliadora de Las Américas la noche de este viernes, donde se desvaneció tras ser detenido por policías municipales”.

Agregó, que “el civil de 38 años de edad, perdió el conocimiento cuando era presentado ante el oficial conciliador, luego de ser detenido por escandalizar en estado de ebriedad en la vía pública”.

En el mismo comunicado, establece que “el titular de la Oficialía solicitó el auxilio de paramédicos de Protección Civil de Ecatepec, quienes arribaron al lugar ubicado en el fraccionamiento Las Américas para atender a la persona, sin embargo, ésta ya no presentaba signos vitales”.

La alcaldía planteó que familiares informaron el detenido padecía asma. No obstante, autoridades municipales solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que se iniciara la carpeta de investigación correspondiente y se determinen las causas precisas que originaron la muerte del detenido.

El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, ordenó la puesta a disposición ante Ministerio Público del titular de la Oficialía Conciliadora y de un policía municipal para que rindan declaración y se deslinden las responsabilidades legales por los hechos.

En videos que circulan en redes sociales, una mujer que dijo ser hermana del detenido, denuncia que informó a las autoridades que su hermano era asmático y que se sentía mal, y narró: “él era asmático, (yo) entro y hablo con el Juez Calificador y me dice que son mil 250 pesos y que me espere, que volvía a llamar; y me llama después de 15 minutos cuando él ya tenía 5 minutos sin signos vitales. ¡Me lo mataron!”, gritó la mujer.

La hermana del occiso, en uno de los vídeos agrega: “Yo estuve ahí, es mi hermano, estábamos aquí al lado, lo detuvieron porque agarraron a su hija porque es menor de edad, obviamente, él como padre, quiso bajar a la menor de edad de la patrulla, lo golpearon; llegué yo a pedir informes y les dije (a las autoridades) que se sentía mal, se lo dije porque yo entré a los separos”.

En el vídeo, el mismo familiar aseguró que el civil fue golpeado y que después de una espera de dos horas aún no llegaban paramédicos, pero su hermano ya había fallecido. Insistió que el cadáver de su hermano permaneció en los separos.

Familiares y vecinos del occiso se manifestaron fuera y dentro de las instalaciones del Oficialía Conciliadora ubicada en avenida Insurgentes en el fraccionamiento de Las Américas, donde los manifestantes gritaron: “!Asesinos!”, y exigieron se deslinden responsabilidades contra autoridades locales del lugar.

La alcaldía local destacó; “después del incidente se presentó en el lugar un grupo de personas pertenecientes a una organización política a intentar provocar desmanes, pero la situación fue controlada por elementos de seguridad sin caer en provocaciones”.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una queja número Codhem/EM /24/2020, ante la muerte del civil ocurrida en el interior de la Oficialía Conciliadora del gobierno municipal de #Ecatepec, informó la dependencia estatal en su cuenta de Twitter.