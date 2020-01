Se reúne gobernador de Guanajuato con familiares de desaparecidos

Guanajuato, Gto. Crear una Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas, destinar un fondo de 10 millones de pesos para respaldar a sus familias, instalar mesas de trabajo y gestionar con el Congreso la rápida aprobación de una ley de búsqueda, fueron los compromisos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo después de sostener una reunión este jueves con 52 familiares de víctimas, quienes denunciaron malos tratos y hostigamiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A la reunión asistió el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alán García Campos; la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna; 52 familiares de desaparecidos; cuatro colectivos de derechos humanos y funcionarios estatales.

De 1964 al 31 de diciembre del 2019, la ahora Fiscalía General del Estado ha integrado 672 carpetas de investigación por personas desaparecidas; de este universo, el colectivo Sembrando Comunidad detectó que 22 expedientes están en “completo desorden”.

Solamente al 68 por ciento de las familias se les recibe la denuncia y al 31.8 por ciento les dicen que “sus hijas andan con el novio o que andan de fiesta, y hay una serie de vulneraciones a los derechos de las víctimas”, acusó el representante de Sembrando Vida, José Gutiérrez.

“Las victimas no cuentan con asesor jurídico, han sido hostigadas en los últimos días por la Fiscalía, a las familias les prohíben que hagan pública la desaparición de su familiar”, denunció el activista, al momento de anunciar que pondrán una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHG) por que son vulnerados varios derechos.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, reconoció que hay funcionarios de la FGE que han maltratado a las familias y prometió que “tomarán cartas en el asunto”.

“Desde la semana pasada lo manifestaron en una mesa (los malos tratos) tuve una reunión con el fiscal (Carlos Zamarripa Aguirre) y le dije claramente que la queja era la mala atención a las familias y se lo manifestaron hoy al gobernador. Me queda claro que hemos actuado de una manera que no es correcta, que hay funcionarios que no han actuado como la gente espera”, señaló.

En la reunión fueron colocadas mantas con los rostros y nombres de al menos 70 personas desaparecidas y a la misma no asistió el fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, quien estaba en una gira de trabajo en Estados Unidos.

“Me dio mucha tristeza que no estuviera el fiscal”, dijo María Concepción Sierra, familiar de la desaparecida Luz María García Sierra. Sin embargo, consideró que la reunión con el gobernador fue “un gran avance” porque voltearon a ver a las familias de las víctimas.

Viviana Efigenia Mendoza comentó que tiene dos años buscando a Manuel Ojeda Negrete. “Tenemos miedo por nuestra seguridad, porque no tenemos la libertad de buscar a nuestros familiares por la situación de la delincuencia”, refirió.

Por su parte, Norma Patricia Barrón Núñez, busca a su hijo y a su pareja. Ella comentó que lograron sensibilizar al gobernador sobre la situación que viven.

“Queríamos que el gobernado viera como está su pueblo, con dolor, con angustia y desesperanza, que el gobierno no está asumiendo su responsabilidad, afortunadamente nos escuchó”, señaló Norma Patricia Barrón Núñez, quien busca a su hijo y a su pareja.

La comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, anunció que el gobierno federal enviará hasta 12 millones de pesos al gobierno del estado cuando esté formalmente creada la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Hoy fue un paso importante, vamos avanzar en la comisión de búsqueda, tenemos que trabajar de manera conjunta”, dijo la funcionaria al recordar que hasta al 31 de diciembre del 2019, las fiscalías del país reportaban que han integrado 61 mil 637 carpetas de investigación por personas desaparecidas.