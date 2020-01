Protestan en Tlalnepantla contra cobros indebidos de la CFE

Tlalnepantla, Méx. Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Electricidad (Anue) efectuaron la clausura simbólica de las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a la acumulación de denuncias por cobros exagerados e indebidos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Podrían ascender a cerca de 80 mil expedientes de queja que entre 2010 y 2020 tiene acumulado Profeco en el estado de México", planteó Pedro Moreno, integrante de la Anue, quien exigió la intervención del gobierno federal para que impongan mecanismos de cobro justos.

Al frente de más de 200 consumidores de electricidad de municipios de la región, Pedro Moreno, de la Anue-Minas Palacio, y demás líderes de municipios vecinos, iniciaron a las 10 de la mañana un plantón que se prolongará hasta las 14 horas de este martes.

Acompañado por José Luis Ruiz, otro de los dirigentes, Moreno denunció que existen complicidades entre CFE y Profeco para no resolver demandas de revisión de cobros y expedición de "recibos locos", es decir, que tienen variaciones de tarifas.

Insistió que 2020 inició con cobros exagerados a empresarios y comerciantes, a quienes les han llegado recibos de hasta 309 mil pesos, "y no hay autoridad que atienda la revisión de cuentas elevadísimas", comentó.

Diana Méndez Aroche, vecina de Calacoaya, Atizapán de Zaragoza, acusó que la CFE le exige el pago de más de 80 mil pesos por adeudos acumulados desde 2016.

Señaló que hace cuatro años inició su denuncia en Profeco pero no le han resuelto la revisión de su cuenta, y su deuda se ha elevado en forma exagerada, lo que no se explica pues el cobro habitual era de mil 400 y en su casa sólo habitan tres personas que no están todo el día.

En forma pacífica los inconformes se mantienen en plantón frente a oficinas de la Profeco, en avenida Mario Colín, zona centro de Tlalnepantla.

Los manifestantes reiteran sus demandas de borrón y cuenta nueva, tarifa social, que se cumpla con los descuentos para consumidores de entidades como Tabasco y establecer la dependencia responsable de la cobranza.