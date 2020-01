Llama Raúl Vera a mantener vigente lucha de comunidad LGBTI

Saltillo, Coah. El obispo Raúl Vera López aseguró que al interior de la iglesia, las presiones para desconocer como católicos a integrantes de la comunidad homosexual, han venido desde el vaticano.

Llamó a la comunidad homosexual a mantener vigente su lucha para lograr el reconocimiento de la sociedad, aún y con resistencias que vienen desde el Vaticano.

“No dejen de luchar, no dejen de buscar su dignidad, porque ustedes, hablo como pastor de la iglesia, ustedes son los que nos van a ayudar a realizar un trabajo pastoral como el que debemos hacer que ustedes, con toda la riqueza humana”, expuso.

Aseguró que los integrantes de la comunidad LGBTI “deben defenderse como grupo que la sociedad los quiere mantener aislado, condenado a la clandestinidad, condenado a la no identificación, porque eso es lo que quisieran muchas familias, que no existas, porque nos daña que existas”.

En el marco de los festejos por el aniversario de San Aelredo,, organización civil que se dedica a pugnar por los derechos de la comunidad homosexual, admitió que los intentos de marginar a los no heterosexuales vino desde el Vaticano.

“Quiero decirles que fue allá, en el Vaticano, donde me dijeron que desbaratara el grupo, que hiciera barbaridad y media. He participado, no solamente en Saltillo, a nivel nacional con los distintos grupos de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, a nivel internacional, y lo que he encontrado ahí es el amor.

“Me daba vergüenza, estuve en una reunión en Roma donde me daba vergüenza de ver como buscaban que entendiéramos que son hijos de la iglesia y donde la iglesia seguía rechazándoles. Era horrible”, aseguró Dijo que el mismo rechazo social existe hacia quienes están presos.

“Esto también lo encontramos en los hermanos que están en los lugares de detención, También lo encontramos en familiares que ni siquiera los van a ver,Y ni siquiera quieren que sepan que son sus familiares porque se avergüenzan”, señaló.