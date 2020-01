Piden investigar denuncias contra libertad de secuestradores en Cuautla

Cuernavaca, Mor. El Foro Morelense de Abogados demandó que la Fiscalía General del Estado (FGE), como la Fiscalía General de la República (FGR), investigue las denuncias públicas que hizo el director de Seguridad Pública de Cuautla, Isael Nieto Pliego, en contra del director de proximidad social de la CES, Ángel Landa Hernández, así como en contra del director de inteligencia de la CES, Raúl Gómez Cruz, piloto, en el sentido que éstos ordenaron a los elementos de seguridad de Cuautla dejaran en libertad a tres secuestradores que habían detenido el pasado 11 de enero.

Pedro Martínez Bello, presidente de dicha organización de abogados, aseguró en entrevista colectiva, que tras enterarse de que esos secuestradores no fueron presentados ante un ministerio público, pidió a ambas dependencias investigar, pues “no es un delito menor; primero, porque de ser así, los funcionarios de la CES cometieron el delito de evasión, incluso, hasta de delincuencia organizada, y abuso de autoridad”.

Manifestó que ha trascendido que luego de tales revelaciones ese mando policíaco fue cesado y que se presiona a los elementos policíacos de esa ciudad para que desestimen las declaraciones que hizo Nieto Pliego.

Existe, dijo Martínez Bello, la amenaza de que los secuestradores van denunciar a los policías de Cuautla que los detuvieron.

“El director de la policía de Cuautla sí hizo bien su trabajo, pero parece que estamos trabajado de manera inversa, en donde los elementos policiales buenos, son amenazados y amedrentados, y por el otro lado los elementos que están cometiendo delitos, están siendo protegidos por la CES.

“No es la primera vez que autoridades de primer nivel de la CES están siendo acusados por diferentes hechos delictivos relacionados con la delincuencia organizada”, expresó el abogado, y agregó que es sorprendente que hasta el momento no hayan sido cesados de sus cargos tras la acusación directa del director de seguridad de Cuautla.

Sobre el titular de la CES, el vicealmirante Antonio Ortíz Guerreros, el abogado Martínez Bello, como en otras ocasiones, demandó al gobernador, Cuauhtémoc Blanco su destitución porque dijo que es obvio que no conoce Morelos al ser un vicealmirante de la Marina originario de Veracruz, además de que se rodeó de varios integrantes policíacos que estuvieron en la administración del ex gobernador Javier Duarte.

“Ya hemos referido que el Comisionado del estado de Morelos (Guarneros), tiene que salir, no puede estar al frente de la CES una persona que no ha dado los resultados pero que además tiene como integrantes de su equipo principal a ex colaboradores de Javier Duarte, no por el tema de la oriundez sino que en ese gobierno no se dieron los resultados en materia de seguridad pública”, concluyó el abogado.