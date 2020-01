Denuncian en Oaxaca abandono de escuelas dañadas por 19S

Tehuantepec. Padres de familia y profesores de 12 escuelas que pertenecen a la zona escolar 132 que abarca los municipios de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla y Santo Domingo Tehuantepec denunciaron que existe un abandono en la reconstrucción de aulas que fueron dañadas por los sismos del 2017, que están en un 50 por ciento de avance.

Desde el pasado miércoles, unos 51 menores de la Escuela Primaria Arcadio G. Molina ubicada en la alcaldía de San Blas Atempa no tienen clases debido a que las carpas que usaban como salones provisionales, y que fueron rentadas por una fundación, les fueron retiradas porque se les terminó el contrato, dijeron.

Asimismo otros tres grupos toman clases en aulas que tienen dictámenes desfavorables por Protección Civil, sin embargo al no existir espacios para seguir con el plan de estudios, ingresan a esas construcciones con los riesgos que esto representa.

“Nuestros hijos no han tenido clases desde el pasado jueves porque no hay aulas donde ingresen, al aire libre no se puede por los fuertes vientos que azotan en la zona, llevamos más de dos años esperando la conclusión de nuestras aulas, los maestros hemos visto que exigen, pero al parecer el gobierno es el que no coopera, es un riesgo que otros 100 niños tomen clases en aulas que no fueron avaladas por protección civil, y las autoridades no hacen nada”, denunciaron los padres de familia.

Luis Manuel Antonio Rasgado, supervisor escolar de la zona 132, informó que más de 185 estudiantes de esa institución toman clases en espacios que no son dignos y están bajo riesgo, y un total de doce escuelas están en el abandono de las autoridades de Oaxaca y federales.

Las 12 escuelas tienen 50 por ciento de avance, y de las reconstruidas están sin muebles y equipo eléctrico, es decir ninguna aula está realmente concluida y equipada como se prometió que se entregaría para el buen desempeño de las clases, explicó.

Este lunes habrá una asamblea de padres de familia en las doce escuelas de esta zona escolar para que determinen la ruta de acción a tomar porque llevan más de dos años exigiendo una reconstrucción digna y al momento las labores están detenidas, comentó.

“Los albañiles llegan y se van, un día trabajan y tres no acuden, cuando les exigimos nos dicen que no hay presupuesto económico para seguir, no entendemos que pasa, varias escuelas ya recibieron sus tarjetas de reconstrucción, ya están los comités conformados, solo falta accionar, mientras tanto los niños siguen sin ir a clases y otros tomando clases en espacios no dignos para un educando”, declaró.