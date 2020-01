‘Alito’ toma protesta de comité directivo estatal del PRI en Tabasco

Villahermosa, Tab. El presidente del PRI nacional Alejandro Moreno Cárdenas encabezó esta tarde la toma de protesta del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del partido en la entidad, Dagoberto Lara Sedas, así como de la secretaria general Katia Ornelas Gil, en un auditorio del sindicato petrolero de la sección 44 colmado de militantes.

Moreno Cárdenas reiteró que el partido Morena es un ave de paso y que el PRI regresará a la senda del triunfo, asimismo convocó a los tabasqueños a exigir a los gobiernos en turno que cumplan lo que prometieron en campaña porque le están fallando a México y a Tabasco.

Advirtió que se acabaron los chantajes y las presiones en el PRI, y que quienes crean que con viejas mañas van a alcanzar candidaturas, se equivocan. Dijo que quien quiera ser candidato que camine las calles y sude con la militancia, porque no se van a conseguir las candidaturas tocando las puertas de las presidencia nacional del partido.

Previo a este encuentro, en entrevista, Moreno Cárdenas dijo en referencia a militantes que critican a su mismo partido que hoy no se le puede regatear el apoyo al PRI, tenemos que hablar bien siempre del partido, un buen militante habla bien del priísmo en público y en privado, reiteró.

Señaló que a quien no esté a la altura, “creo que el partido no le brindara ninguna oportunidad, porque no podemos permitir que los que se la pasan hablando mal, sean los primeros en ocupar los espacios de participación política, aquí vamos a reconocer la lealtad”.

En ese sentido hizo un llamado a todos los militantes del PRI de Tabasco a sumar esfuerzos y a construir una alternativa firme y clara, en particular al ex gobernador Manuel Andrade Díaz, quien ha sido uno de los críticos en Tabasco de la dirigencia de Moreno Cárdenas.

Por otra parte, mencionó que tiene abiertas las puertas del partido el ex gobernador Andrés Granier Melo, a quien las autoridades judiciales absolvieron de los delitos que lo mantuvieron más de cinco años en la cárcel y la militancia lo candidatea para competir por el municipio de Centro.

Durante la asamblea de consejeros del priísmo tabasqueño realizada en el auditorio del sindicato petrolero de la sección 44, Lara Sedas y Ornelas Gil sustituyeron en el PRI tabasqueño a Pedro Gutiérrez y a Gloria Herrera, respectivamente. Gutiérrez se sumará a la dirigencia nacional, según mencionó Moreno Cárdenas.

El recién nombrado dirigente del PRI en Tabasco sostuvo que si el reto del partido en este momento es grande, el triunfo será mejor, y se comprometió a dignificar la nueva etapa del partido para forjar el nuevo destino de México.