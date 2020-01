Protestan en Morelos contra la inseguridad y la violencia

Cuernavaca, Mor. Integrantes de la Asociación Gustavo Salgado Delgado protestaron en el zócalo de la ciudad contra la inseguridad y la violencia que se vive en el estado, y ante lo que llamaron incapacidad del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para solucionar este problema.

Gabriel Rivas Ríos, dirigente de la organización social, informó que “en nuestra primera reunión del año acordamos marchar el próximo 4 de febrero, fecha del asesinato de nuestro compañero Gustavo Salgado Delgado, para exigir que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo renuncie al cargo de gobernador”.

De acuerdo con cifras oficiales, agregó el líder civil, que durante el 2019 se cometieron 935 homicidios en la entidad, pero recuentos de la prensa el número rebasa los mil 500.

El principal error del gobernador Blanco Bravo, según Rivas Ríos, —cuyo grupo ciudadano apoyó a Blanco Bravo para llegar al cargo—, es no haberse rodeado de funcionarios capaces y que conocieran el estado de Morelos.

“Para nosotros que lo apoyamos, y se lo dijimos en un momento, creímos que Cuauhtémoc Blanco a pesar de ser un tonto, un futbolista, se iba rodear de un equipo de asesores con capacidad para poder gobernar este estado; sin embargo pues se reunió de otros igual que él, iguales de torpes, como (el jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel) Sanz; cómo dejan ese fiscal de la pasada administración (Uriel Carmona Gándara y quien fue propuesto ante el Congreso local por el ex gobernador Graco Ramírez), y el fiscal anticorrupción (Juan Salazar Núñez) otro ex funcionario, y gente del ex gobernador del PRD de la pasada administración estatal”, aseguró Rivas Ríos.

El dirigente social lamentó que la corrupción que se dio durante la administración del ex gobernador Graco Ramírez, se repita ahora: “Pero además con una personas que es mucho más torpe que el otro; el otro era muy corrupto, pero éste aparte de corrupto es mucho más tonto para gobernar, entonces esta situación nos ha dejado en una total indefensión a todos los habitantes del estado, porque no hay seguridad, obra y economía, y no hay nada. Por eso queremos que renuncie, que se vaya y que se nombre un interino”.

Agregó que “nos hemos manifestado pacíficamente, y hemos estado solicitando que cambien su estrategia de seguridad, y no hacen nada , entonces, si no quieren trabajar, ya es hora que se vaya (el gobernador)”.

Blanco Bravo llegó al poder, junto con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones de julio del 2018.

La vía para que deje el cargo de gobernador, dijo Rivas Ríos, sería que el propio Blanco renuncie al cargo, o que los diputados locales le hagan juicio político por su incapacidad para gobernar.