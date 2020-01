Reforman la ley que opera la Universidad Autónoma de Nayarit

En cuanto a los catedráticos que realizan también funciones administrativas y cobran por ambos empleos o tienen otro trabajo por fuera de la UAN, la reforma estipula: Los trabajadores académicos deberán cumplir de manera íntegra con las responsabilidades inherentes a su respectiva carga horaria, por lo que las actividades personales o profesionales que en su caso realicen fuera de la universidad no deberán interferir ni afectar su correcto y debido desempeño .

Prefiero asumir los costos hoy a que el juicio de la historia señale a esta generación por haber legado desastre, miseria y desesperanza, por no haber tenido el valor de desmontar estructuras ilegítimas, ineficientes y egoístas. Nayarit está destinado a la prosperidad , argumentó el mandatario panista.

En la misma sesión se autorizó donar un terreno de 10 hectáreas en el poblado de Aticama, municipio de San Blas, a la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera para la construcción de instalaciones y el desarrollo de las actividades académicas.

También se dio en comodato a la UAN, por 99 años, el estadio Nicolás Álvarez Ortega (antes Arena Cora) y el Auditorio Amado Nervo (antes Auditorio de la Gente) para que en ambos se realicen actividades que permitan obtener recursos. Finalmente se nombró a la UAN patrimonio cultural inmaterial del estado de Nayarit .

Los diputados Jorge Ortiz, del partido del Trabajo, e Ismael Duñalds, independiente, cuestionaron en tribuna la celeridad con la que se avaló la reforma.

Julieta Ibáñez, de Movimiento Ciudadano, pidió un receso para que el rector Ignacio Peña González acudiera al Congreso a hablar con los legisladores acerca de las enmiendas, pero su petición fue ignorada.

Tropelía institucional

Tras concluir la sesión extraordinaria, el gobernador Antonio Echevarría García difundió un mensaje en el que destacó que la reforma dará la fortaleza que necesita (la UAN) hacia los siguientes 100 años .

Javier Castellón Fonseca, ex rector de la UAN y actual alcalde de Tepic, advirtió en sus redes sociales: “Lo que se acaba de cometer con la Universidad Autónoma de Nayarit es una tropelía institucional.

Funcionarios estatales llamando mafiosos a dirigentes y funcionarios universitarios: no tiene precedente. No sólo han creado un problema que no existía; también están generando enconos que será difícil superar.

En un comunicado, el rector Ignacio Peña González reconoció que apenas el viernes fue notificado sobre la reforma. Convocó a la comunidad universitaria a que a partir del 9 de enero se inicien mesas de trabajo para analizar qué es lo mejor para la casa de estudios.

La iniciativa fue aprobada en medio de una crisis financiera de la UAN, que se ha agudizado en los recientes cinco años.

Cuando Peña González asumió el cargo, en junio de 2016, encontró deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria, así como un déficit de mil 100 millones de pesos, heredado por su antecesor, Juan López Salazar.

En los dos meses recientes el rector y el gobierno estatal participaron en varias reuniones en la Ciudad de México a fin de conseguir fondos extraordinarios para pagar aguinaldos y las últimas quincenas de 2019 de los docentes y trabajadores administrativos.

La Secretaría de Educación Pública les hizo saber que la UAN tendría apoyo sólo si se hacían cambios de fondo en la institución. También se pidió que los catedráticos y empleados administrativos concluyeran una huelga de 22 días.