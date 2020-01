Dan de baja a 2 mil becarios 'chocolates' en Veracruz

Xalapa, Ver., Al menos 2 mil beneficiarios de las becas Benito Juárez durante 2019 fueron dados de baja del programa, pues resultaron ser estudiantes chocolates de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), informó el delegado federal en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En conferencia de prensa explicó que ante la convocatoria de las becas hubo personas que sin cursar estudios superiores se inscribieron para recibir el estímulo económico.

Algunos quisieron agandallarse, pero el mecanismo es muy certero; estamos revisando muy bien cómo distribuimos el recurso público, y entonces detectamos las irregularidades , apuntó.

Detalló que al requerir los documentos oficiales para refrendar la entrega de las becas, se constató que no eran documentos avalados por las autoridades educativas; incluso algunos directivos, cuando se dieron cuenta de la maroma, se deslindaron del hecho .

El delegado federal señaló que en toda la entidad se detectaron unos 2 mil casos irregulares y todos los beneficiarios fueron dados de baja del programa; en uno, subrayó, se presentará una denuncia penal debido a que los servidores de la nación fueron secuestrados y obligados a entregar el apoyo.

Hay un caso en Cosoleacaque, donde plagiaron a los servidores de la nación y los obligaron a entregar el recurso; ese caso está en revisión. En los otros, no se causó daño al erario, se detectaron a tiempo , indicó.

Huerta Ladrón de Guevara mencionó que en lo referente a la UPAV existe desorden administrativo: “hay muchachos no tan jóvenes; el programa es para estudiantes de la universidad hasta de 29 años, y en esta escuela hay quienes rebasan la edad, pero los estamos reconociendo por tratarse de una beca universal.

“Pero no se dará algo a quien no va a clases, a quien no tiene matrícula, que no lo reconoce ninguna autoridad; se están foliando con nombres chocolates, y pretenden cobrar lo que no es su derecho”, expuso.