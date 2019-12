En Veracruz dejan en libertad a ex colaborador de Javier Duarte

Xalapa, Ver. El ex director de Fuerza Civil de Veracruz, Roberto González Meza acusado de desaparición forzada de personas en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de Seguridad Pública de Veracruz, salió de prisión en vísperas de Nochebuena en compañía de 16 ex policías quienes enfrentarán su proceso en libertad.

Sin embargo, González Meza también enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito.

En vísperas de Nochebuena, se celebró la audiencia con la jueza de control Ludivina García Rosas, quien cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para que el ex director de Fuerza Civil saliera de prisión.

González Meza fue detenido por policías ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz bajo la causa penal número 22/3018, el 6 de febrero de 2018 en el paraíso caribeño de Playa del Carmen, Quintana Roo y presentado ante la Jueza de Control de Pacho Viejo Alma Aleida Sosa Jiménez.

Bajo la misma causa penal fueron detenidos los ex policías: Benigno Neftalí Rivera, Cirilo Hernández Ceballos; José Oscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López; Silvano Martínez Rivera, Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua; Oscar Paul Mendoza, Francisco Martínez Santiago; Crescenciano Domínguez; Daniel García Gutiérrez; José López Cervantes, alias “Black”, comandante de la denominada “fuerza especial”.

También fueron aprehendidos Carlos Baxin Ortiz; Evaristo Sánchez Alarcón; Dario Arroyo Elizondo; Domingo Santiago Santiago y Francisco Méndez Flores.

Según la causa penal 22/2018, González Meza y los ex policías fueron culpados de la desaparición forzada de 15 personas durante la gestión de Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y quién también fue imputado por los mismos hechos.

En la misma causa penal está vinculado el ex titular de la Dirección General de Reinserción y Prevención Social, Oscar Tirado Sánchez, quien continúa internado en el penal de Pacho Viejo imputado por el delito de desaparición forzada.

La Fiscalía General de Veracruz, en ese entonces al frente Jorge Winckler Ortiz, evidenció el “modus operandi” de los policías, quienes detuvieron a 15 víctimas, entre ellos a menores de edad.

Según la fiscalía, existen “partes informativos” de la misma SSP, cuando detenían, interrogaban ilegalmente y entregaban a sus víctimas al grupo paramilitar “Los Fieles”, “Grupo Fiel” de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas desaparecieron tras ser entregados a Los Fieles, entre abril y octubre de 2013, tras la sospecha de pertenecer al sangriento cártel de Los Zetas.

Las víctimas son: Héctor Jesús, de 16 años, José de Jesús Martínez del Ángel, desaparecido el 28 de abril de 2013; Alberto Huerta Acosta de 23 años, José Ulises Martínez Fernández, quien primeramente fue detenido por el grupo de reacción de la SSP.

También Jorge Leal Amaro y Liberio Hoyos Castañeda, desaparecidos desde el 14 de Mayo de 2013 cuando fueron detenidos en Coacoatzintla. Uriel Hernández Vega, la última vez fue visto cuando fue detenido por el grupo de reacción de la SSP en “El Gallito”, Banderilla.

Liliana, de 17 años; Antonio Morales Marín, Héctor de 16 años y Cecilia de 17, quienes desaparecieron juntos tras ser detenidos por la policía.

Carlos Alberto Ruiz, desaparecido el 23 de Junio; José Cruz Perales Nava, sin noticias de su paradero desde el 20 de agosto de 2013 y Andrés Aguilar Marín, conductor del taxi 6859 que desapareció tras haber sido “detenido” en compañía de la policía del grupo carretero de la SSP, Jackelin Espejo Moctezuma.

En todos los casos -según la fiscalía- fueron detenidos por el grupo de reacción y entregados a Los Fieles. En algunos de los casos, las víctimas fueron entregadas en la parte baja del puente vehicular de la central de abasto, ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz.

En 2017, fueron localizados 19 cadáveres en la barranca La Aurora, ubicada en las inmediaciones de la academia de policía de El Lencero, sitio donde la fiscalía ligó a los ex policías de arrojar a sus víctimas.

Sin embargo, la fiscalía, en ese entonces al frente Luis Ángel Bravo Contreras, reportó haber encontrado solo seis cuerpos. Una séptima víctima es la del ex policía estatal David Lara Cruz, quien se simuló su hallazgo en la carretera Alto Lucero-Xalapa, sin embargo, las indagatorias apuntan que fue localizado en La Autora. Del resto de las víctimas se desconoce su paradero.