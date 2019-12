Homenaje a Martha Erika Alonso y Moreno Valle; ausentes varios panistas

Puebla, Pue. Con la ausencia de otros liderazgos nacionales, de morenovallistas connotados y de familiares de las víctimas, este martes el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y el Comité Estatal del blanquiazul participaron en una misa en memoria de la ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas.

Tras el culto realizado en el Seminario Palafoxiano de la capital del estado, Cortés Mendoza afirmó que el gobierno federal “ya se tardó” con el dictamen respecto a la caída del helicóptero en el que hace un año fallecieron, junto a otras tres personas más.

El líder panista sostuvo que mientras no se tengan elementos técnicos no se puede descartar el atentado como la causa por la cual se desplomó la aeronave el 24 de diciembre de 2018 en el municipio de Coronango.

“Los mexicanos, los poblanos, los panistas seguimos preguntándonos qué fue lo que pasó ese día y seguimos tristemente sin respuesta del Ejecutivo que nos deje tranquilos con un peritaje profesional que nos deje tranquilos de que fue un accidente o de que se haga justicia si es que alguien provocó este lamentable suceso”.

Indicó que en las tragedias de los ex secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora o el ex colaborador de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, en un mes ya había información concluyente.

“Hoy es triste que a un año no podamos saber lo que pasó. El gobierno ha pecado de negligente. Hay que decirlo con claridad, es un gobierno incapaz o cómplice de lo sucedido”, expuso.

Agregó que es una falta de respeto reiterada que en tres ocasiones seguidas se haya aplazado la presentación del dictamen del accidente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no haya algún tipo de información que aporte algo adicional.

Cortés Mendoza minimizó la ausencia en Puebla de liderazgos nacionales como Gustavo Madero, Juan Carlos Romero Hicks y Diego Fernández de Cevallos, entre otros, al señalar que se les invitó y asistieron quienes así lo determinaron.

“Para nosotros es un día muy importante y es para recordarlos, para conmemorarlos y exigir al gobierno saber la verdad y a este acto fueron invitados todos aquellos liderazgos y acudieron quienes así decidieron hacerlo”.

El dirigente panista confirmó que no asistiría a la ceremonia particular que prepararon las familias.

Otros homenajes

El propio Marko Cortés reconoció que se realizaron otras ceremonias en honor de los ex gobernadores como la organizada por la familia de Martha Erika Alonso.

Por separado, Genoveva Huerta Villegas, dirigente estatal, subrayó que se hicieron homenajes en diferentes puntos de Puebla e incluso en el estado vecino de Tlaxcala, por lo que rechazó que los ex colaboradores morenoavallistas le hayan hecho un desaire a quienes fueron sus jefes políticos.

Entre los ausentes destacaron Eukid Castañón Herrera, operador político del ex mandatario; Luis Banck Serrato, ex edil de Puebla y ex coordinador del equipo de Martha Erika Alonso; el ex gobernador José Antonio Gali Fayad; el ex presidente del Congreso local y el ex líder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui.