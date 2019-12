Aprueban ley de ingresos y presupuesto 2020 en Sinaloa

Culiacán, Sin. Está madrugada los legisladores del Congreso de Sinaloa, aprobaron por mayoría la ley de ingresos y presupuesto de egresos 2020, en una sede alterna por no contar con las condiciones en el recinto legislativo, luego de que trabajadores del sector salud y agrícolas tomaran la tribuna.



El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 del estado de Sinaloa, contempla un monto de 55 mil 659 millones de pesos, del cual fueron reasignados por los diputados más de mil 300 millones para atender causas sociales.



El dictamen en lo general y lo particular de la Ley de ingresos y egresos del presupuesto 2020 se aprobó con 36 votos a favor, teniendo solamente 3 en contra de los diputados morenistas, Pedro Villegas, Adriana Zárate y Apolinar Garcia.



A las 11 de la mañana del lunes 23 de diciembre fue instalada la sesión para la aprobación del presupuesto, a donde se dieron cita diversos grupos como personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Trabajadores del Sector Salud y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).



Posteriormente de la instalación, la presidenta de la mesa directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, ordenó un receso para que la Comisión de Hacienda terminara de dictaminar; en ese periodo los trabajadores de salud y de la UNTA, saltaron desde las gradas para tomar la tribuna y así evitar que los diputados regresaran a sesionar.



En el transcurso del medio día, trascendió a través de un audio de Whatsaap, donde el Diputado Pedro Villegas Lobo, del grupo parlamentario de Morena, convocaba a los trabajadores de salud a tomar la tribuna del Congreso de Sinaloa.



Este mismo legislador, es el mismo que hace unas semanas sufrió un escándalo luego de que se difundió a través de redes sociales un video donde supuestamente aparece sosteniendo relaciones sexuales en su oficina del congreso, con una joven que iba a pedirle apoyo.



Fue pasadas las 11 de la noche cuando se informó que por no haber condiciones de sesionar en el recinto legislativo, se habilitaría como sede alterna un salón del hotel Lucerna ubicado en el sector Tres Ríos en Culiacán.



Fue a la 1:00 de la madrugada del martes 24 de diciembre que los diputados continuaron la sesión con la presencia de 39 legisladores de 40.



Mientras se leía el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, se empezaron a escuchar gritos abajo del recinto alterno.



Hasta ese lugar arribaron decenas de trabajadores de salud que en un intento de entrar a, recinto para que se parara la sesión, agredieron al menos dos guardias de seguridad que custodiaban las entradas.



En el momento de los gritos el diputado Pedro Lobo, se paró y salió del recinto alterno, acercándose a la puerta logrando que uno de los trabajadores de salud entrara hasta donde estaban sesionando los diputados, los custodios del lugar trataron de evitar que se diera una agresión adentro, sin embargo la diputada Adriana Zárate encaró a la guardia de seguridad que trataba de sacar al joven que había entrado, gritando y alterando el orden.



La sesión continuó. La diputada Adriana Zárate y Pedro Villegas Lobo tomaron la voz para posicionarse en contra del dictamen, ambos señalaron que era lamentable que los diputados de morena estuvieran aprobando un dictamen que solo le resolvía los problemas al gobernador.



“Es increíble que tengamos que hacer un dictamen a puertas cerradas, donde los diputados le tienen miedo a la expresión del pueblo, principalmente morena, para mí el que estemos aquí y tengamos un dictamen que no va a favor de lo que son las necesidades sociales sino que más bien viene a resolverle problemas al gobernador la verdad es muy lamentable”, señaló Villegas Lobo.



Para hablar a favor del dictamen, subió la diputada sin partido Karla Montero Alatorre quien reconoció el trabajo que hicieron todos los diputados para lograr una reasignación equilibrada para el presupuesto 2020.



“Vi trabajar como nunca a la Comisión de Hacienda, trabajando en equipo sin importar las fracciones, vi una apertura de la coordinadora de la bancada de morena”



“Presupuesto social no se trata de estar asignando o darle mejoralito a alguien que sabemos tiene infección, la infección se cura con antibióticos y yo creo que un antibiótico general y fuerte para los trabajadores de salud sería que ya saliera ese plan nacional y esa reforma de salud para que trabajen bajo las condiciones de cualquier trabajador”, dijo Montero Alatorre.



La sesión culminó alrededor de la 1:30 de l madrugada, posteriormente las y los legisladores tuvieron en su mayoría que salir por la puerta trasera del recinto, ya que por la puerta principal un grupo enardecido de trabajadores liderados por Villegas Lobo continuaban gritando y con los ánimos muy subidos.



A pesar de las manifestaciones del diputado Villegas Lobo, en el presupuesto aprobado ya traía recurso asignado para ese sector: 25 millones para la compensación salarial de trabajadores del Hospital Pediatrico de Sinaloa; 15 millones de pesos al programa de mejoramiento al programa salarial a personal administrativo y de salud de los centros penitenciarios de Culiacán, Mazatlán y Ahome; 27 millones en reconversión de códigos a químicos la Secretaria de Salud.



En general en materia de mejora salarial a trabajadores de seguridad pública, educación y salud, fueron destinados 214 millones de pesos para trabajadores precarios.



Se etiquetaron también 11 millones de pesos para atención a población indígena vulnerable; 7 millones para la implementación del protocolo Alba; 10 millones para programa de mejoramiento de bibliotecas públicas y fomento a la lectura.



También fueron asignados entre otros rubros 10 millones para el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral para protección a víctimas.