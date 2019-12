Alerta de género en Sinaloa no funciona, admite gobernador

El gobernador de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz Coppel, afirmó que la alerta por violencia de género en contra de las mujeres decretada en 2017 para cinco municipios de la entidad no funciona porque el gobierno federal no autorizó recursos para poner en marcha los programas; por ello, anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación (SG) que se revise el mecanismo.

Yo ya dije que la alerta de género no funciona, no ha dado el resultados. Por eso estamos esperando una definición para ver qué va a pasar, si va a haber apoyos, porque no los ha habido , acusó.

De acuerdo con el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS), en el año se han cometido 40 feminicidios; en tanto, cifras del Semáforo Delictivo en Sinaloa contabilizaron 34 asesinatos de mujeres hasta noviembre.

Ordaz Coppel dijo lamentar las agresiones perpetradas en contra de jóvenes en días recientes, al tiempo de reconocer que en la entidad existe mucha violencia intrafamiliar que debe atenderse, la cual debe empezar por la prevención social, con el fortalecimiento de programas de valores en todos los centros educativos y en universidades .

Señaló que desde que signó la declaratoria de alerta por violencia de género, en marzo de 2017, para los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán y Navolato, reconoció que en Sinaloa hay un problema que le heredaron gobiernos anteriores.