Violencia en Guerrero provoca que la UAG adelante sus vacaciones

Chilpancingo. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, confirmó que varias unidades académicas de la esa institución suspendieron clases aprovechándose de la situación de violencia, y adelantaron vacaciones.

Entrevistado en la rectoría de la UAG, después de dirigir un mensaje de navidad y año nuevo, a los trabajadores de la institución, anunció que se revisará qué planteles han adelantado vacaciones de fin de año.

Su administración tiene conocimiento que en el caso de Chilpancingo, las escuelas que adelantaron vacaciones por cuestiones de inseguridad son la facultad de Derecho, y las preparatorias número 1 y 2, ubicada en Acapulco.

Al menos en las últimas tres semanas, en la UAG no se han registrado incidentes “únicamente cuatro escuelas que han recibido llamadas de extorción y han tenido que adelantar sus actividades. A mí no más me dijeron de la escuela de Derecho (en Chilpancingo), pero vamos a revisar. En algunas de las prepas como la 1, y 2, se presentaron problemas, por eso pedimos que se fueran(de vacaciones)”, explicó.

Hubo escuelas que aprovecharon la situación de inseguridad “algunas sí, y es que también el tema siempre es la inseguridad, pero hoy hay menos presión tengo que reconocer, que otros años. Antes si había complicaciones, porque iban a ver a los directores hasta sus casas, pero esta vez no”, mencionó.

Después de que el Congreso del Estado, aprobó el presupuesto de egresos para el próximo año “la Universidad dará prioridad al pago de prestaciones y salarios de los trabajadores. Y ante la falta de incremento al subsidio, no será posible la segunda etapa del campus de Tierra Caliente”, lamentó Saldaña Almanza.

Tampoco el presupuesto para el 2020 “garantiza la gratuidad universitaria porque a nivel federal la UAG no ha recibido recursos para ese rubro”.