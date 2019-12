Tras huelga, regresan a laborar maestros y administrativos de la UAN

Tepic, Nay. Personal docente y administrativo regresaron este lunes a laborar en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, tras permanecer 22 días en huelga por la falta de pago a sus quincenas en el mes de noviembre; los alumnos volverán a clases hasta el próximo mes de enero.

El rector de la UAN, Ignacio Peña González, en entrevista este lunes, fue cuestionado acerca de los señalamientos que se continúan haciendo hacia aquellos empleados que laboran en dos lugares distintos, con horarios completos en ambos trabajos, lo que resulta incompatible.

“Aunque nos duela reconocerlo y podemos estar o no de acuerdo con ello, la ley, el reglamento, el estatuto, no prohíbe a un universitario tener otro empleo, esa es la parte que tenemos que discutir en la universidad, si eso sigue siendo conveniente para la institución o tenemos ya que cambiar esos esquemas. Hasta este momento no podemos iniciar procedimientos por esa circunstancia podemos iniciar procedimientos si no se presentaran a trabajar”, señaló Peña González.