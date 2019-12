Recursos de La Escuela es Nuestra, no llegan a Guerrero, denuncian

Chilpancingo, Gro. Comisarios de al menos 27comunidades ubicadas en la Sierra del municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, denunciaron que “las autoridades federales no han cumplido con los acuerdos y reuniones pactadas con el delegado federal, Pablo Almicar Sandoval Ballesteros”.

Mediante un comunicado de prensa difundido este día, los comisarios de los poblados de Chicahules, Los Hoyos, Filo del Águila, El Derrumbe, Buena Vista, Los Lavaderos, El Amate, Margaritas, Parrales, Los Capulines, Primaverita, La Primavera, El Frío, Santa Elena, Otatlán.

Además de los de Pandoloma, El Durazno San Vicente, Pueblo Viejo,Tejamanil, Las Juntas, Campo Morado, Chilapancinguito, La Cueva De Guerrero, Renacimiento, La Aurora, Agua Zarca, y Puerto del Gallo, aseguraron que “ no ha llegado el apoyo del programa La Escuela es Nuestra. Hemos acudido a Chilpancingo y nos dicen que el recurso ya está disponible, pero es mentira porque no nos lo han dado”.

Mencionaron que el subdelegado Iván Hernández, no les contesta cuando lo llaman por teléfono “y la población ya se está desesperando al no tener respuestas positivas. También, las máquinas que iban a arreglar nuestros caminos se encuentran paradas, porque no les ha pagado el gobierno estatal”.

Recordaron que el día 13 de noviembre el delegado Pablo Amílcar “se comprometió a acudir a una reunión a la comunidad de Los Capulines, nunca llegó, nos dejaron plantados. En esa reunión iba a traer muchas respuestas de las peticiones que se han hecho en programas de salud, educación, entre otros”.

Las autoridades nos han dado largas “nosotros ya no queremos tener roces con ellos, pero no nos están dejando otra opción que regresar a las protestas”.

“Los 27 pueblos de la sierra de Tlacotepec, hacemos un llamado a las autoridades, para que a la brevedad se atiendan nuestras demandas que ya estaban pactadas”, concluye el comunicado.