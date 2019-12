Sugieren suspender a funcionarios de BC bajo investigación por 'moches'

Tijuana, BC., Los titulares de las Secretarías de Gobierno y de Economía Sustentable y Turismo, Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, respectivamente, deberán ser suspendidos de sus cargos en algún momento de la investigación que se les sigue como presuntos miembros de una red de corrupción y sobornos, informó Vicenta Espinoza Martínez, secretaria de Honestidad y de la Función Pública.

En entrevista, explicó que hay una denuncia anónima presentada ante la dependencia que encabeza, en la que se acusa a Rodríguez Lozano y Escobedo Carignan de formar parte del entramado de sobornos en el que participaban Cynthia García, ex secretaria de Bienestar, y Jesús Núñez Camacho, ex oficial mayor del gobierno estatal.

“Hace unos días me preguntaban tácitamente si el secretario general de Gobierno era uno de los investigados. Yo les comenté que nosotros no teníamos algo que lo señalara de manera directa; lo único, eran las capturas de pantalla donde de-cían que ‘Amador salió más chingón que bonito’, pero no sabíamos a qué Amador se referían.

“Sin embargo, ya tenemos una denuncia ante esta la Función Pública, presentada en Tijuana, donde una persona narra cómo Mario Escobedo consulta al secretario Amador sobre unos proveedores que quieren recomendar o mandar… y dicen que tienen pruebas contundentes que nos harán llegar, en el sentido de que Escobedo también recibió sobornos de (la gasera) Blue Propane”.

–¿Quiénes son todos los señalados en esta investigación?

–En la denuncia que se presenta y en la que se solicita una investigación se señala a Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria de Bienestar; Jesús Demián Núñez Camacho, ex oficial mayor; Mario Jesús Escobedo Carignan, secretario de Desarrollo Económico (así lo identifica el denunciante) y Rubén Esteban Roa Dueñas, subsecretario de Economía.

Los denunciantes, agregó, “dicen tener pruebas contundentes de que Mario Escobedo también recibió sobornos y dicen que es de Blue Propane –empresa de Jorge Alberto Elías Retes–. Se dice que no cumple los requisitos de ley para instalar estaciones de carburación que son de alto riesgo”.

“Básicamente –explicó– nosotros empezamos con otro giro, pero vamos a tener que trabajar sobre una red, y ya empezamos. Adelanto, sin obstruir, porque yo sé que los medios quieren tener información.

“Hay muchas cosas que no podemos platicar por el tema de la secrecía… pero puedo decir que hay una red, un vínculo que conduce al señor Rosendo Colorado, que ahorita es un testigo protegido (por la Fiscalía), y en efecto existen montos considerables de los que se habla en esta investigación, son cantidades millonarias.”