En QRoo exigen castigo a causantes de corrupción en México

Cancún, QR. Con la intención de recordar al gobierno de México que debe actuar y no perdonar los agravios al pueblo, integrantes de la A. C. Activistas Cancún, instalaron lo que llamaron el Museo de Hampones y Genocidas Ladrones y Corruptos, informó José Alberto Pech Tzec, representante de la agrupación.

En punto de las ocho de la mañana, un grupo de activistas llegó a la parte de abajo del puente que se ubica en la confluencia de las avenidas López Portillo y Bonampak para colocar las fotografía de 30 ex funcionarios públicos, entre ellos dos ex gobernadores de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell y Roberto Borge Angulo.

"No más impunidad, no más simulación, no más corrupción y que caiga quien caiga, la justicia siempre tiene que prevalecer", afirmó el activista.

Señaló que durante muchos años en México ha habido impunidad y no se castiga a los causantes del saqueo, corrupción y hechos lamentables que ha padecido el país, como Tlatelolco, Tlatlaya, Atenco, San Fernando, Ayotzinapa y muchos otros casos, en donde los autores intelectuales y materiales no han sido castigados.

José Alberto añadió que es penoso que en el extranjero se detenga a algunos de estos delincuentes y en México se estén paseando con total impunidad.

“Queremos que el gobierno de México actúe, que se investigue y se castigue según las responsabilidades que cada uno de estos sinvergüenzas tenga y sean encarcelados, además de que se les decomise todo lo que se han robado y se le regrese al pueblo”.

A las 11 de la mañana, los activistas se retiraron dejando las imágenes por tiempo indefinido.