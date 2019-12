Sugieren suspender a secretarios investigados en Tijuana

Tijuana. Los titulares de la Secretaría de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, de Economía Sustentable y Turismo, deberán ser “suspendidos” de sus cargos –si no piden licencia antes– en algún momento de la investigación que se les sigue como presuntos miembros de una red de corrupción y sobornos, informó la Secretaria de Honestidad y de la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez.

En una entrevista con La Jornada Baja California, Espinoza informó que hay una denuncia que fue presentada de manera anónima ante la dependencia que encabeza, en la cual se acusa a Rodríguez Lozano y Escobedo Carignan de ser parte del entramado de sobornos en el que participan Cynthia García, ex secretaria de Bienestar y Jesús Núñez Camacho, ex oficial mayor del gobierno estatal.

“Hace unos días me preguntaban tácitamente si estaba el secretario general de Gobierno como uno de los investigados, yo les comentaba que nosotros no teníamos algo que lo señalara directamente; lo único eran las capturas de pantalla donde decían que Amador salió más chingón que bonito pero no sabíamos a qué Amador se referían.

“Sin embargo ya tenemos una denuncia ante esta Secretaría, presentada en Tijuana, donde una persona nos narra cómo Mario Escobedo Carignan consulta al Secretario Amador sobre unos proveedores que quieren recomendar o mandar… y dicen que tienen pruebas contundentes que nos harán llegar en el sentido de que Mario Escobedo también recibió sobornos de Blue Propane…”.

–¿Quiénes son todos los señalados en esta investigación?

–En la denuncia que se presenta y en la que se solicita una investigación, se señala a 4 personas: Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria de Bienestar; Jesús Demián Núñez Camacho, ex oficial mayor; Mario Jesús Escobedo Carignan, secretario de Desarrollo Económico (así lo identifica el denunciante) y se menciona también a Rubén Esteban Roa Dueñas, subsecretario de Economía.

Los denunciantes, agrega, “dicen que tienen pruebas contundentes que nos harán llegar en el sentido de que Mario Escobedo también recibió sobornos y dicen que es de Blue Propane, la empresa de Jorge Alberto Elías Retes, se dice que no cumple los requisitos de ley para instalar estaciones de carburación que son de alto riesgo…”

Se investiga a una red

“Básicamente –explica– nosotros empezamos con otro giro, pero vamos a tener que trabajar sobre una red, que ya empezamos. Te adelanto, sin obstruir, porque yo sé que los medios quieren tener información. Hay muchas cosas que no podemos platicar por la secrecía… pero te puedo decir que hay una red, un vínculo que conduce al señor Rosendo Colorado, que ahorita es un testigo protegido y que efectivamente existen montos considerables de los que se habla en esta investigación, son cantidades millonarias…”

Señala que “ahora estamos integrando a esta investigación a Amador Rodríguez Lozano, porque él fue el enlace hacía Mario Escobedo o Cynthia…”

–¿Qué procede, tienen que pedir licencia?

–No puedo determinar ahorita si sí o no están en alguna situación jurídica, ilegal. La investigación se lleva sus etapas, nosotros armamos el expediente, la carpeta se empieza a integrar.

“En el caso de los que ya pidieron licencia, nosotros seguimos en el procedimiento de investigación…de todos modos tuvimos que haberlos suspendido para que ellos no obstruyeran las investigaciones siendo secretarios; en el mismo sentido si ellos (Rodríguez Lozano y Mario Escobedo) pidieran licencia está bien porque de alguna manera no entorpecen la investigación con alguna interferencia dentro de la Secretaría; pero habrá una etapa en la investigación en la que nosotros solicitaríamos que se les suspendiera de su posición dentro de la secretaria para evitar que pudieran obstruir la investigación.

–¿Entonces nosotros podríamos decir que en algún momento ellos van a dejar las dependencias?

–Sí, porque finalmente se van a investigar.

–¿Y se puede hacer esto a partir de una denuncia anónima?

–Sí, porque esta es una denuncia; aquí tenemos un acuse de recibido, tenemos un usuario, tenemos un folio, una contraseña, todo esto mediante la página de la Secretaría, y el trabajo que venimos realizando. En este caso es una denuncia anónima, no quiere dar sus datos, y en la Secretaría protegemos esas situaciones. Pero esta persona ha aportado elementos que nos hacen pensar que la denuncia tiene sentido, porque ha aportado, ha presentado pruebas de lo que dice.

–¿Podríamos decir que a partir de este momento los secretarios están siendo investigados?

–Así es, a partir de este momento iniciamos una investigación por presuntos actos de corrupción.

–Son dos casos, por un lado el tema de ‘El Huevero’ y lo que denuncia Colorado y por el otro lado Mario Escobedo y Blue Propaine.

–La pregunta es ¿En algún momento se tocan estos casos?

–Pues en la red de vínculos que te comentaba nosotros estamos citando de hecho a estos involucrados; de Blue Propaine, que es la gasera y a Jorge Díaz Retes; en el caso de los Productos Agropecuarios Cachanilla es María Guadalupe Patiño Montoya, para que rindan sus testimonios.

–¿Colorado es ya un testigo protegido?

–Nosotros no bridamos ese tipo de protección como Secretaría; en el caso de Rosendo yo tengo entendido que es un testigo protegido, pero por la Fiscalía. Nosotros no tenemos ese beneficio.

–¿Hasta dónde llega la investigación de la secretaria de Honestidad?

–Nuestra investigación es única y exclusivamente hasta donde un funcionario está haciendo una actividad indebida, en lo que respecta a la Ley de Responsabilidades Administrativas; una vez que tocamos el tema e iniciamos la investigación y nos damos cuenta que si existe una presunta responsabilidad de cualquier acto sea grave o no, nosotros lo turnamos al Tribunal de Justicia Administrativa, y es el tribunal quien determinará qué falta cometió el funcionario y a nosotros nos retornan el expediente y nosotros podemos inhabilitar, dependiendo de la gravedad de la falta y sancionar. La otra investigación, por la vía penal, la lleva la Fiscalía.

–¿Ustedes ya turnaron esta investigación?

–Cuando se pasa de la etapa de investigación a la etapa de sustanciación, en ese momento ya se puede turnar la carpeta de investigación a Fiscalía, para que haga lo propio en cuanto a delitos graves penales, y me dicen que no la han turnado por estos días y se va turnar porque estamos terminado la investigación, pero la investigación ya está avanzada en la Fiscalía, porque allá también se presentó una denuncia.