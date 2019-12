Sufre atentado vocero de Comisión de la Verdad en Nayarit

Tepic, Nay. La noche del jueves, el activista, fundador y vocero del grupo ciudadano, Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios sufrió un atentado en la colonia 15 de Mayo al norte de Tepic, del que salió ileso.

González Barrios —quien ha logrado notoriedad, junto con otras personas en la región, por destapar el caso del despojo de miles de viviendas a beneficiarios de Infonavit—, narró que cuando iba en su vehículo con su hija adolescente, “sale un carro de una boca calle, un carro tinto o rojo estaba un poquito oscuro parecía más bien tinto, con tres personas adentro; se bajan y a la que veo se baja de frente, con la mano derecha para bajarse un pasamontañas y lo veo armado y lo embisto seguramente no esperaban eso y nos permitió salir”.

Tras embestir al primero el también empresarios alcanzó a ver a una segunda persona también armada que bajó de la unidad descrita, él le pidió a su hija que se escondiera dentro del vehículo y pisó el acelerador del carro para salir de esa calle a la que describió como “amplia y empedrada” con el temor aún de que sus atacantes pudieran dispararles.

González Barrios manejó rápidamente por el Bulevar Tepic-Xalisco hasta llegar a las oficinas del Sindicato Estatal de Trabajadores de la UAN (SETUAN) ubicado frente a la Universidad y ahí, con el personal que festejaba a la Virgen de Guadalupe se refugió junto con su hija.

Ahí estaba el líder del Setuan, Luis Manuel Hernández Escobedo quien rápidamente le prestó su celular (González no traía en ese momento), hablaron con el edil de Tepic, Javier Castellón, y con el director de la Policía Municipal, Julio Betancourt quien de inmediato envió patrullas que escoltaron a ambas víctimas a su casa y ahí eran esperados por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Benito Rodríguez.

Tras asegurar a su hija, González acudió, escoltado, a la Fiscalía del Estado, para denunciar la agresión de la que fueron objeto.

González y un grupo de hombres y mujeres han denunciado la corrupción, los actos de despojo y abuso que hubo en la pasada administración estatal que encabezó Roberto Sandoval Castañeda. También destaparon el caso conocido como el “mega fraude de Infonavit” en el que más de 50 mil personas fueron despojadas de sus viviendas a través de juicios simulados y con la complicidad de cuatro ex jueces y dos ex magistrados del Tribunal de Justicia Estatal, éstos últimos ya en prisión preventiva.

Han ido contra los abusos del ex fiscal Edgar Veytia quien ya fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos por complicidad con el narcotráfico.

En el Congreso local mantiene dos juicios políticos abiertos en contra del ex mandatario Sandoval por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito entre otras acusaciones.

La víctima expresó que con anticipación él ya había pensado en un probable panorama así. “A ver, yo no me iba a dejar en lo que topara, que te agarren y luego te torturen y te hagan pedacitos no”, dijo y agregó que “hasta donde tope no vamos a dar marcha atrás en que se haga justicia”.