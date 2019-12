Hieren y asaltan a mujer activista en Juchitán

Juchitán, Oax. Isabel Jiménez, activista y defensora comunitaria de Juchitán, denunció que fue atacada por un hombre de aproximadamente 22 años, quien bajó de una unidad de mototaxi, sacó un cuchillo y la agredió; el incidente ocurrió este viernes cuando la también médico tradicional se dirigía a visitar a una paciente.

Los gritos de Isabel alertaron a los vecinos del callejón Año de Juárez, quienes defendieron a la activista y pudieron evitar que fuera herida de gravedad, aunque en cuatro ocasiones el hombre intentó lesionarla con el arma blanca.

El agresor le hizo unas cuantas cortadas en su mano que le provocaron heridas leves. La agredida no pudo recuperar su equipo de trabajo, que asciende a más de 4 mil pesos y consiste en aparatos para la toma de la presión arterial, diabetes , equipo de acupuntura y su celular.

Isabel Jiménez desde hace más de 30 años se dedica a la medicina tradicional y acupuntura; además es activista comunitaria y se ha dedicado a la defensa de la tierra y el territorio, así como al rechazo a la instalación de megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

“Estoy muy consternada y enojada, la agresión fue directa a mi persona". Se preocupa, pues desde 2014 tiene medidas cautelares "pero parece que no funcionan, tiene mucho tiempo que los elementos policiacos ya no me visitan”.

La activista exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad y brinden la seguridad que requiere la sociedad, porque -agregó- todos los días se vive en Juchitán violencia y agresiones.

“Ahora me tocó a mí, pero han sido muchas personas. Yo me dirigía a visitar a una paciente y lo hice caminando, pero jamás pensé que un joven -porque era un muchacho de aproximadamente 22 años- me atacara con un cuchillo de cocina, estoy triste y molesta, exijo seguridad”.

Isabel y su esposo Mariano López Gómez, también activista, exigieron a la corporación policiaca de Juchitán sea más eficiente, porque cuando llamaron para solicitar una patrulla el uniformado a cargo respondió de forma arrogante.

La activista acudió ante las autoridades de justicia para denunciar la agresión recibida, en espera de que se pueda dar un mejor acompañamiento, porque -recalcó- la violencia sigue imparable en esta zona del Istmo de Tehuantepec.