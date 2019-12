Titular de la SSP de Cuernavaca, asesinado por su “función policial”: FGE

Cuernavaca, Mor. El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, fue asesinado el pasado 5 de diciembre, por su “función policial”, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara.

Por ello, agregó el fiscal Carmona, se acordó no revelar el avance de las investigaciones para no alterarlas.

“Lo que les puedo decir, sí tenemos avances; sí tenemos material; sí vamos a dar con esta gente, no va haber impunidad”, prometió el fiscal morelense, durante la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada este jueves y en la que también estuvo presente el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos.

La ejecución del mando de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, Juan David Juárez López, se investiga igual que otros cuando menos 17 asesinatos de policías municipales y estatales en los últimos 15 meses, aseveró el fiscal Carmona.

Pero, atajó, por tratarse de un alto mando de la corporación de seguridad de Cuernavaca, el caso es más mediático.

“Por eso es más conocido, pero no por eso es más importante que otros ataques contra policías. Aquí en Morelos estamos llegando a la convicción de que cuando hay una lesión hacia un servidor público pues todos tenemos que reaccionar; también cuando se trata de un ciudadano, no hacemos distingos”, aclaró.

Los otros asesinatos de uniformados, compartió Carmona Gándara, “algunos, no todos, han sido amenazados en mantas, por supuestos grupos criminales que se disputan el territorio de Morelos”, pero dijo, que no criminalizaría a ninguno de los uniformados asesinados en lo que va de esta administración estatal.

“De los últimos homicidios de policías estamos revisando cuáles tienen relación unos con otros, si se utilizaron las mismas armas o no, si intervienen grupos delincuenciales o no”, aseguró el funcionario.

Hasta hoy ningún asesinato de policías de este 2019, la FGE ha judicializado ninguna de las carpetas de investigación. “Hay asuntos (asesinatos de policías) que no tienen que ver necesariamente con delincuencia organizada, pero hasta que no tengamos nosotros una orden de aprehensión no vamos a compartir (información) para no alterar la investigación”, concluyó.

Fuentes policíacas indican que, de octubre del 2018 hasta el 5 de diciembre de este 2019, 18 policías municipales y estatales han sido asesinados.