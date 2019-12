Esposo confiesa feminicidio contra catedrática de la UAEM

Toluca, Méx. Edgar Rafael “N”, esposo de la profesora de Danza de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Sonia Pérez Rodea, admitió en su declaración ante el ministerio público, haber asesinado a su esposa la tarde del lunes en el área de camerinos del Teatro de Los Jaguares.

Durante la audiencia de formulación de imputación celebrada en los juzgados de control de Toluca con sede en el penal de Santiaguito, donde este madrugada fue recluido Edgar Rafael, se dio lectura al expediente donde el imputado admite la responsabilidad del feminicidio, aunque se dijo arrepentido de haberlo hecho.

El sujeto ya había sido denunciado por Sonia Pérez a finales del mes pasado por violencia intrafamiliar e incluso había una orden de protección en el domicilio donde vivían pues ahí era donde ocurrían las constantes agresiones.

Este jueves, durante la audiencia de imputación, el Fiscal adscrito al juzgado de control dio lectura al expediente donde se integra la declaración que ayer martes rindió el esposo de la víctima ante el ministerio público.

Ahí Edgar Rafael relata que el lunes ambos acudieron a un convivio de trabajo y ahí su esposa Sonia platicó con otro hombre, lo que le causó desconcierto. “No dije nada, pero me cayó como balde de agua fría”, aceptó el imputado, quien también se dedicaba a la danza.

Más tarde, la pareja se dirigió al Teatro donde harían un función a las 19 horas. Previo a la función discutieron y en un arranque “la agarre del cuello y se cayó. Ella gritó que la estaba agrediendo, entonces la comencé a asfixiar con mis manos. Al ver que no se movía, la llevé a los baños y cerré la puerta con seguro”. Enseguida, el agresor se fue a la función.

Al término de la misma volvió al área de baños a un costado de los camerinos para ver qué había pasado con Sonia, que seguía sin moverse. “Ya no pude hacer nada, pues un guardia de seguridad no me quitaba la vista de encima y mejor me fui”.

Al día siguiente, el martes, Sonia fue localizada sin vida en el Teatro. Arrepentido, dijo, acudió al ministerio público. “Primero me quise hacer daño con un cúter; me hice heridas en el cuello y en el brazo, pero era tal el cargo de conciencia que decidí entregarme. Estoy arrepentido de lo que hice”, señaló.

Tras conocer su confesión ayer, la Fiscalía General de Justicia solicitó a un juez la orden de aprehensión y durante la noche fue cumplimentada en la agencia del ministerio público. Enseguida, Edgar Rafael fue remitido al penal estatal de Santiaguito donde enfrentará la imputación por feminicidio.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se reservó su derecho a no declarar y la juez estipuló que en un término de 72 horas resolverá la situación jurídica del acusado y decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que mantendrá a Edgar Rafael en la cárcel hasta en tanto no se le resuelva su situación jurídica.