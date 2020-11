Multiforo Alicia llega a su 25 aniversario con incertidumbre de su futuro

Ciudad de México. A principios de marzo, el Multiforo Alicia cerró sus puertas con la idea de que la pausa a la que los obligaba la entonces reciente pandemia sería por dos meses. Los Alicios, como se llaman a sí mismos quienes trabajan en el lugar, se reunieron y acordaron no organizar actividades hasta que hubiera una nueva disposición de las autoridades, es decir, hasta que el semáforo sanitario estuviera en amarillo.

Con el dinero ahorrado continuaron pagando rentas, sueldos y gastos internos, pero era apenas suficiente para dos meses de operaciones. El año que habían planeado estaba lleno de conciertos con bandas nacionales e internacionales. También iban a presentar tres discos de Grabaxiones Alicia, además de otros cuatro proyectos en vivo.

En 2020, el Alicia cumple 25 años. Para festejar su aniversario, se tenía contemplado realizar conversatorios sobre los procesos artísticos con los que creció el foro, además de los conciertos conmemorativos, pero los planes –que iniciarían en noviembre– no pudieron llevarse a cabo.

Para sobrevivir a una época que ha sido difícil para muchas personas y sectores, como sugerencia de amigos los Alicios comenzaron una campaña de donación. Gracias a lo recaudado pudieron pagar dos meses más la renta del espacio ubicado en avenida Cuauhtémoc.

La crisis sanitaria hizo que los Alicios se dieran cuenta de que habían acumulado muchos materiales a lo largo de los años: discos, cintas, vinilos, libros sobre el foro, camisetas, bolsos y carteles, a lo que Ignacio Pineda, titular del Multiforo Cultural Alicia, llama por no saber vender .

Hasta la fecha se han realizado tres muestras-venta de materiales. Gracias al apoyo de amigos y adeptos del recinto, aquellas recaudaciones han salido bien. Entre los más de 120 discos en el catálogo, muchos melómanos han podido encontrar materiales largo tiempo anhelados.

Además de la ayuda de la comunidad, el Multiforo ha buscado el apoyo de las autoridades para los espacios culturales independientes y autogestivos de la Ciudad de México. La alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra la sede, ayudó a pagar u na parte de la renta gracias al programa Suma, pero de momento es el único apoyo gubernamental que han recibido.

Nacho Pineda cuestiona: “¿dónde están los funcionarios culturales? ¿Cuál es su posición ante esta situación? ¿Dónde dejan a los espacios culturales independientes y autogestivos que son un bastión de resistencia cultural en esta ciudad?

La nueva Ley de Espacios Culturales Independientes, que fue aprobada recientemente por el Congreso de la CDMX, no contempla a los espacios autogestivos. De hecho, en 25 años jamás nos han buscado para preguntarnos cuál es nuestra situación y nuestra problemática, hemos sido ignorados durante 25 años.

Aunque los Alicios también han buscado incursionar en los conciertos vía Internet, por la manera en que ellos operan consideran que no son viables económicamente, el público no paga por ver una banda nacional en concierto en línea. Si no tienes patrocinadores, estos eventos no funcionan .

Aun con la situación por la que atraviesa el Alicia, en el foro han seguido cubriendo cada mes sueldos, rentas y otros gastos. Comprometidos con la cultura y la salud, han pedido a su diseñador, Andrés Ramírez, realizar carteles para informar sobre el Covid y cómo prevenirlo.

No obstante, la situación es delicada. A Nacho Pineda le gustaría llegar a los 25 años que cumplirán este primero de diciembre; sin embargo, también se pregunta: ¿Vale la pena estresarse para poder pagar las rentas sin tener actividades? El próximo año, tras evaluar la situación, decidirán si el Alicia sigue o no.

“No nos convertiremos en restaurante, el Multiforo Alicia es un espacio de izquierdas de resistencia cultural, es una alternativa al monopolio que existe en el espectáculo. Se basa y se practica la autogestión y la autonomía, no es un antro, ni un bar de moda, es un laboratorio en que se da cabida a las manifestaciones artísticas, culturales y académicas de esta ciudad.