En el cómo radica la diferencia y aventura de Yo Fausto: Julio Berthely

Ciudad de México. Un joven cansado de su esquematizada vida decide cambiarla, escapar, pero regresa con una carga adicional: la del retorno no deseado. La película Yo Fausto, opera prima de Julio Berthely, tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que hoy comienza.

Berthely relató: “El guion es original, aunque sí reinterpreto el mito fáustico sin basarme en una obra ya existente. Es decir, no me baso en Goethe o a Marlowe, sino en el mito germánico medieval. Al principio la llamé Fausto y después se le agregó Yo, porque ya existía Fausto. Recordé a Yo Claudio, emperador romano que padecía de enfermedades mentales, y añadí la palabra Yo. No era guion que pretendiera sorprender en cuanto a mostrar algo nuevo o que no se pudiera ir hilando conforme avanza la historia”.

En el transcurso de la trama permean situaciones comunes entre los personajes y lo interesante para el espectador es saber cómo serán resueltas. El guionista y director aclaró: “Justamente, es a propósito que todo esté centrado en el cómo. Lo que me interesaba al escribirla y filmarla era mostrar una situación y una realidad que tiene que ver con una enfermedad mental y yo ponía sobre la mesa los elementos que iban a jugar, incluso los trágicos, pero lo que me gustaba era el cómo, que es donde radica lo diferente y donde está la aventura emocional.