Angelina Jolie dirigirá a Tom Hardy en película biográfica

Madrid. Angelina Jolie dirigirá una película biográfica del fotoperiodista Don McCullin. El filme lo protagonizará Tom Hardy y estará basado en la autobiografía del fotógrafo de guerra, Unreasonable Behavior: An Autobiography. El dramaturgo y guionista Gregory Burke (71, 7 días en Entebbe) será el encargado de adaptar el libro a la gran pantalla.

McCullin, de 85 años, es uno de los fotógrafos de guerra más reconocidos internacionalmente. Nacido en Londres el 9 de octubre de 1935, trabajó como asistente de fotografía durante la crisis del Canal de Suiz, por lo que fue testigo de la Guerra del Sinaí de 1956, en la que estuvo como ayudante en el laboratorio fotográfico de la Fuerza Aérea Británica, donde estaba debido a su periodo de servicio militar.

Su primer trabajo como fotógrafo profesional fue en 1961, cuando vendió una instantánea a The Observer en la que aparecía un grupo de delincuentes pandilleros posando frente un edificio bombardeado en la capital británica en 1958. Colaboró para dicho medio entre 1961 y 1964. Entre 1966 y 1984, fue corresponsal en el extranjero para Sunday Times Magazine.

Especializado en fotoperiodismo de guerra, McCullin fotografió los conflictos de Biafra, Congo y Vietnam en 1968, así como también mostró las secuelas de las víctimas de la epidemia del SIDA en África, como también en países de Asia como Pakistán o la India. Su cobertura de la Guerra de Vietnam, como también del conflicto de Irlanda del Norte fue muy reconocida en la profesión. Desde 1984, trabajó como profesional freelance.

"Me siento muy honrada de tener la oportunidad de llevar al cine la vida de Don McCullin", declaró Jolie para The Guardian. "Me llamó la atención su mezcla única de valor y humanidad. Admiro profundamente su absoluto compromiso de presenciar la verdad que hay tras la guerra y su empatía y respeto por aquellos que sufren sus consecuencias", añadió.

"Espero poder realizar una película que sea tan rigurosa como el trabajo de McCullin, sobre aquellas extraordinarias personas y sucesos de los que fue testigo. El auge y caída de una era única en el periodismo", continuó.

"Estoy en buenas manos"

Especializada en historias de época o ambientadas en conflictos bélicos, fue su anterior largometraje como directora, la cinta camboyana Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya, sobre la Guerra Civil del país asiático, lo que convenció a McCullin de aceptar la adaptación y colaborar con Jolie.

"Habiendo visto su película sobre Camboya y habiendo pasado tanto tiempo allí durante la guerra, quedé muy impresionado por cómo hizo un retrato tan poderoso y preciso sobre este terrible momento. Sé que es estoy en buenas manos", declaró McCcullin al diario británico.

El proyecto estará producido por Working Title, junto con la compañía Hardy Son & Baker, propiedad del actor Tom Hardy.