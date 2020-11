‘Ya no estoy aquí’ es un retrato “minucioso de un lugar y un tiempo”

Ciudad de México. La música y la cumbia son imprescindibles para Ulises, de los Terkos de la colonia Independencia de Monterrey, quien dejó el populoso barrio y a su tribu urbana para ir a Estados Unidos, donde se volvió una curiosidad y perdió su identidad.

Ya no estoy aquí conecta con la gente, porque va más allá de contar historias , aseguró el director Fernando Frías de la Parra sobre el largometraje que, seleccionado entre cinco más, representará a México en la edición 93 de los premios Óscar, en la categoría de mejor película internacional, informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc).

Uno de los propósitos de la cinta, destacó Frías de la Parra, es luchar contra el prejuicio hacia estos chicos que tienen estos peinados y de esos memes de burla clasista, sin saber que este momento contracultural se construye en respuesta a una opresión sistemática. Tenemos que entender qué hay detrás de cuando un chico decide cambiarse el nombre o vestirse así, es respuesta a algo. Si crees que soy feo y pobre y naco, mira cómo me empodero a partir de ese prejuicio .

Desde su estreno en México, Ya no estoy aquí (I’m No Longer Here) cautivó por el retrato de los cholombianos, seguidores de una cultura urbana mexicana cuya moda característica y su amor por la cumbia definen –en gran medida– la vida del protagonista de la película, un joven de 17 años llamado Ulises (Juan Daniel García Treviño).

La cinta “muestra nuevas o diferentes formas de ver; se acerca con cariño a los personajes. Entendimos que ese baile es empoderamiento. En el caso de la película es una forma de decir: ‘soy yo, me empodero y tengo el control de mis movimientos, de mis miembros, de mis articulaciones, porque vivo en una sociedad que margina, estigmatiza, donde no hay oportunidades, no puedo controlar mi destino salvo en este pequeño momento que estoy bailando una canción’”, afirmó el realizador.

Esta historia, prosiguió, se construyó a partir de la nostalgia, porque los momentos que ocurren en Monterrey son vistos a partir de la ausencia, de la pérdida de Ulises, eso me permite construir esa realidad de forma idílica, como queremos recordar, porque las memorias no son archivos de hechos, sino de emociones .

Hace un año, Ya no estoy aquí se estrenó en el Festival Internacional de Morelia y desde entonces ha acumulado logros más allá de toda previsión: ganadora del Ojo a Largometraje Mexicano en Morelia, de las películas mexicanas más vistas en la plataforma de Netflix y de 10 premios Ariel, entre ellos a mejor película, mejor dirección y mejor revelación actoral a Juan Daniel García.