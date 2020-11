Llora India la muerte de su célebre actor Soumitra Chatterjee

Calcuta. El reconocido actor indio Soumitra Chatterjee recibía el lunes el homenaje de su país al día siguiente de su muerte a los 85 años, tras complicaciones vinculadas al Covid-19.

Soumitra Chatterjee, que actuó en unas 300 películas, era conocido sobre todo por su trabajo con el oscarizado cineasta indio Satyajit Ray.

El intérprete había sido hospitalizado a principios de octubre en Calcuta después de haber dado positivo por coronavirus. Después, aunque los análisis dieron negativo, continuó ingresado debido a otros problemas de salud consecutivos a su contagio, según medios locales.

Su estado se deterioró y falleció el domingo, escribió en Facebook su hija Poulami Bose.

En Calcuta, miles de admiradores en duelo se reunieron el domingo por la noche con velas y fotos del actor cerca del crematorio donde fue llevado su cuerpo.

El primer ministro Narendra Modi tuiteó que la muerte del icónico actor representaba "una pérdida colosal para el mundo del cine y la vida cultural de [el estado de] Bengala Occidental e India".

"El cine internacional, indio y bengalí perdieron a un gigante. Lo echaremos enormemente de menos", tuiteó por su parte la ministra jefa de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.

Para el famoso actor de Bollywood, Amitabh Bachchan, quien superó el covid-19 hace unos meses, Soumitra Chatterjee era "uno de los pilares más poderosos del cine" y "un alma noble", tuiteó.

Soumitra Chatterjee, cuya carrera se prolongó unos sesenta años, era igualmente un consagrado actor de teatro y escribía obras y poemas.

A lo largo de unos treina años de colaboración, actuó en 14 filmes de Satyajit Ray (1921-1992), quien unos meses antes de su muerte recibió un Óscar honorífico por el conjunto de su obra.

El artista hizo sus debuts en el séptimo arte en 1959, en la tercera entrega de la Trilogía de Apu del cineasta bengalí, "El mundo de Apu".

Entre sus numerosos galardones y condecoraciones indias e internacionales, Soumitra Chatterjee recibió en 2012 el Dadasaheb Phalke, la mayor recompensa del cine indio.

Francia le nombró caballero de la Legión de Honor en 2017 y en 1999 fue el primer actor indio designado comendador de las Artes y las Letras.

