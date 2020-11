Este domingo se estrena ‘Gangs of London’

Ciudad de México. Este domingo se estrena la serie criminal Gangs of London, dirigida por Gareth Evans y Matt Flannery, los cineastas visionarios y galardonados de la franquicia cinematográfica The Raid. Gangs of London se adentra en lo más profundo del mundo criminal de Londres.

Cabe mencionar que Gangs of London se estrena por la cadena Starzplay, en Bélgica, Francia, los Países Bajos y España, así como Latinoamérica y Japón.

Este drama criminal narra dos décadas del hampón Finn Wallace (Colm Meaney) en la cúspide del crimen londinense. Miles de millones de libras fluían a través de su organización cada año. Pero ahora está muerto, y nadie sabe quién ordenó el golpe. Con rivales en todas partes, le toca al impulsivo Sean Wallace (Joe Cole), con la ayuda de la familia Dumani, encabezada por Ed Dumani (Lucian Msamati), tomar el lugar de su padre.

Como si la situación no fuera ya lo suficientemente peligrosa, la asunción al poder de Sean tiene consecuencias en el mundo del crimen internacional. Quizás el único hombre que podría ayudarlo y ser su aliado es Elliot Finch (Sope Dìrísù), quien hasta ahora, ha sido un perdedor en la vida, un bandido con un misterioso interés en la familia Wallace. Pero mientras sopla el viento del destino, Elliot se ve transportado al funcionamiento interno de la organización criminal más grande de Londres.

Gangs of London está protagonizada por un gran elenco de talento que incluye a Joe Cole, Sope Dìrísù, Colm Meaney, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Paapa Essiedu y Pippa Bennett-Warner.

La serie fue creada por el galardonado cineasta Gareth Evans (franquicia de películas de The Raid) y su socio creativo Matt Flannery. Thomas Benski es productor ejecutivo de Pulse Films junto a Jane Featherstone para SISTER.