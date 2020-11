Honrarán Stevie Wonder, Celine Dion y Gloria Estefan a enfermeras

Los Ángeles. Stevie Wonder, Celine Dion y Gloria Estefan están entre los artistas que honrarán a las enfermeras en un concierto virtual benéfico el Día de Acción de Gracias.

Nurse Heroes anunció el martes que el concierto, titulado Nurse Heroes Live, se transmitirá por en el canal de YouTube y la página de Facebook de la organización y por LiveXLive el 26 de noviembre a partir de las 7 p.m. hora de Nueva York (0000 GMT). El dinero recaudado beneficiará una variedad de programas y becas para enfermeras y sus hijos.

Whoopi Goldberg será la anfitriona del concierto y Oprah Winfrey y Billy Crystal tendrán apariciones especiales.

Entre otros participantes estarán Josh Groban, Black Eyed Peas, Pitbull, The Wailers, Carole King, Maluma y Andrea Bocelli.

Taylor Swift donará una guitarra de colección “Folklore” autografiada, que se subastará a beneficio de la Nurses Heroes Foundation.

Las enfermeras del Northwell Health en Nueva York serán las primeras beneficiarias. También participarán en el evento 50 enfermeras de hospitales junto con varias celebridades.

El concierto será producido por Emilio Estefan y Times Square Live Media.

We are so excited to announce the launch of Nurse Heroes Live! An all-star concert to be broadcast worldwide on Thursday November 26, 2020. Visit https://t.co/p6LNE9Ffsi for more information. #NurseHeroes #nurses #donate #healthcare #savinglives #nursescholarships #concert pic.twitter.com/NZhrJkmFPz