Con libro dedicado a poetas 'beat', revista ‘Generación’ celebra 32 años

Sábado 7 de noviembre de 2020. Sorteando las complicaciones editoriales derivadas de la pandemia, la revista Generación celebra su 32 aniversario con la publicación de un libro que reúne una selección de textos que reflejan los vínculos que ha tenido con este irredento puñado de poetas y narradores que desafiaron el American way of life del vecino país del norte: la Beat Generation, cuya vigencia se hace evidente ante el panorama de violencia y racismo contemporáneo.

Carlos Martínez Rentería recuerda que en agosto de 1997 se publicó el número que la revista Generación dedicó a la mítica Beat Genera-tion (número 14), “recién había fallecido el poeta Allen Ginsberg y también por esas fechas conocí al escritor Juvenal Acosta, quien radica desde hace muchos años en la ciudad de Berkeley, California, y mantiene una profunda amistad con el poeta, editor y librero Lawrence Ferlinghetti. Estas circunstancias detonaron la propuesta de dedicar un número especial a esa cofradía de poetas irredentos que desafiaron al American way of life de una sociedad estadunidense anquilosada, puritana, tan racista y violenta como lo es también ahora. Esta Beat Generation abanderó posturas políticamente incorrectas como las libertades sexuales, la despenalización de las drogas, la rebeldía ante los gobiernos conservadores, autoritarios y las élites intelectuales, entre muchas otras apuestas humanistas que fueron inspiración para el posterior movimiento hippie, enarbolando consignas como Haz el amor y no la guerra y Prohibido prohibir . Más allá de la simple nostalgia ante un movimiento que pareciera ingenuo ante la vorágine de nuestros días, consideramos que la filosofía y la potencia transgresora de la obra de la Beat Generation siguen vigentes en tiempos confusos y pusilánimes”.

Caído al cielo

El cofundador de esta revista que publicó recientemente su número 158 dedicado al barrio de Tacubaya, explica el motivo por el cual este libro Los beats en Generación se dedica a la memoria del poeta mexicano José Vicente Anaya: “Otro autor que se sumó de una manera desinteresada a ayudarnos a armar el mencionado número de la revista fue el también poeta, editor y traductor José Vicente Anaya, quien lamentablemente murió en este fatídico 2020. José Vicente compiló el libro Los poetas que cayeron del cielo, en el que selecciona y traduce una amplia gama de poetas que él considera beats, entre los que incluye la presencia de una docena de mujeres que enriquecen el panorama de esta pléyade de autores de intensidades insospechadas y transgresoras. De ahí que, como un mínimo homenaje, le hayamos dedicado este libro al autor de Hikuri.

Como consecuencia de la publicación de ese emblemático número de la Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti vino a México invitado por la revista Generación en 2002.

Lo más trascendente de este viaje, recuerda Martínez Rentería, “además de compartir una fraterna amistad, fue la invitación que nos hizo el poeta para que nosotros tradujéramos y publicáramos su libro La noche mexicana. Este diario poético se publicó originalmente en inglés en 1962, pero paradójicamente nunca se tradujo al español. En 2003 se publicó La noche mexicana traducida por Sergio Santiago Madariaga y Francisco Oyarzábal (quien se convirtió en el traductor oficial y etílico de la revista Generación) y en 2012 se hizo una reimpresión de la cual aún queda una docena de ejemplares”.

Textículo de José Agustín

Posteriormente, en 2004, el escritor José Agustín escribió el texto “Los beat y La noche mexicana”, que se publicó inicialmente en las Memorias del Primer Congreso de Contracultura, y luego en la antología La cresta de la ola, en 2009. “En este textículo José Agustín hace un recuento muy antisolemne y beatniano en torno a esta pléyade de escritores insurrectos y atascados, para concluir precisamente con una muy generosa reseña del libro La noche mexicana publicado por Generación”.

En la presente antología no sólo se reúnen algunos textos aparecidos en la mencionada edición beat de la revista, sino que también hay otras traducciones y artículos que se publicaron en el número que dedicamos en 2005 a la emblemática revista sesentera El Corno Emplumado, que dirigieron los poetas Sergio Mondragón y Margaret Randall. Cabe mencionar que en El Corno Emplumado se publicó por primera vez en México a varios poetas beats.

En este libro conmemorativo por los 32 años de la revista Generación es evidente que faltan muchos autores y perspectivas del fenómeno beat, pero intentamos abordar de la manera más lúdica y propo-sitiva el tema; se habla, por ejem-plo, de la música de los beats, a cargo de Benjamín Anaya; los beats en España, texto del poeta de Punta Umbría, Uberto Stabile y el por qué Charles Bukowski siempre se negó a ser considerado beat, a pesar de sus coincidencias temporales y contraculturales, por el periodista Jorge Caballero.

Es muy importante mencionar la colaboración del pintor Jesús Iglesias, quien hace una detallada aproximación a todos estos personajes que nutrieron la alucinante leyenda de la Beat Generation a través de sus retratos y viñetas.

En esta antología, realizada con Emiliano Escoto, se pretende refrendar para las nuevas generaciones la vigencia del espíritu beat, desafiándolas, como dijera Lawrence Ferlinghetti en una entrevista con Juvenal Acosta: “se necesita que un joven salvaje venga y derrumbe de nuevo las paredes como lo hizo Allen Ginsberg. Un nuevo juego se iniciará y todo mundo va a decir ¡Dios mío! (como dijeron cuando el Aullido se publicó por primera vez), ¡Dios mío!, ¡Todo esto es lo que estaba esperando que alguien dijera! El terreno está completamente abierto”.

El principal reto en estos días pandémicos, considera Carlos Martínez, es llegar a los lectores. Por eso se convoca a los interesados solicitar el libro por Facebook a la revista Generación, con un depósito de 200 pesos (incluye envío en la ciudad de México) al número de cuenta 0166609965, cuenta clabe 072180001666099658 de Banorte, a nombre de Carlos Martínez Rentería, y mandar ficha de depósito vía messenger.