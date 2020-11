Johnny Depp no pudo limpiar su reputación en la Corte de Londres

La demanda con que el protagonista de El hombre manos de tijera intentó limpiar su nombre fue descartada por un juez, indicando que los acusados (The Sun y News Group Newspapers) han mostrado que lo que publicaron en el sentido en que he entendido las palabras era sustancialmente cierto .

Vanessa Paradis y Winona Ryder, antiguas parejas de Depp, fueron llamadas a testificar sobre su carácter. Aunque nunca asistieron a los tribunales, sus declaraciones circularon por redes sociales y medios. Ambas aseguraban que el actor nunca había abusado de ellas.

Al confrontarlo con imágenes de la cara de Amber Heard magullada, Depp aceptó que pudo haber intentado sujetarla y golpearla en la cabeza por accidente. También contó que contrajo una infección luego de una intervención quirúrgica por un dedo que aseguró había perdido cuando la actriz le arrojó una botella de vodka.

Violenta y agresiva

Diversas declaraciones de amigos y empleados de Depp surgieron, algunas para asegurar su inocencia y otras que retrataban a Heard como violenta y agresiva. Un conserje declaró que Amber se había estado reuniendo en secreto con el multimillonario Elon Musk, con quien Johnny había señalado que su entonces esposa tenía un romance.

Amber, por su parte, sostuvo que el actor la había amenazado de muerte varias veces. Aceptó haberlo golpeado en una ocasión, por miedo a que pudiera haber empujado a su hermana por las escaleras. También negó las acusaciones de Depp. Alegó que él mismo había mutilado su dedo, que no había defecado en su cama y que no tenía un romance con Musk. Mientras, The Sun decía que no había duda , el actor, regular y sistemáticamente abusó de su esposa .

La decisión de la Corte fue publicada ayer, luego de más de tres meses de que los tribunales terminaran las audiencias, a finales de julio. He llegado a estas conclusiones tras examinar en detalle los 14 incidentes en los que los acusados se basan, así como las consideraciones generales que presentó el demandante y que debo tomar en cuenta. En esas circunstancias, el parlamento ha dicho que un acusado tiene una defensa completa .