Inicia la Feria Internacional de la Música para Profesionales 2020

Ciudad de México. La Feria Internacional de la Música para Profesionales FIMPRO, se ha convertido en un referente obligado para analizar la evolución de la industria musical, pues se inscribe entre los encuentros más importantes en su tipo en Latinoamérica.

La FIMPRO es una iniciativa organizada por la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura DdG ,que se realiza del 4 al 6 de noviembre, de manera virtual y gratuita a través de la plataforma fimguadalajara.mx en la que se reunen profesionales de 17 países, y en la que se espera concretar más de 2 mil citas de negocios.



Con actividades académicas abiertas, pitch sessions, listening sessions, encuentros de networking, speed meetings y mentorías, FIMPRO celebrará su sexta edición dejando los escenarios y salas para tomar las pantallas y crear conexiones entre artistas y profesionales desde la distancia.

Las temáticas centrales que se abordarán en las actividades académicas serán sobre agenda de género, periodismo musical, la relación musical entre Chile y México, y una serie de presentaciones de herramientas de trabajo dentro de la industria musical.



Entre las actividades que destacan dentro del programa de FIMPRO virtual están la celebración de la relación musical entre Chile y México con la participación de Rubén Albarrán, artivista social frontman de Café Tacvba/Hoppoy, y Roberto Lindl Romero "Titae", integrante de Los Tres, en un nutrida charla entre ambos destacados exponentes de la música de cada país.



La FIMPro reconoce las aportaciones de las mujeres como agentes de cambio, su creativdad e influencia en la escena musical. En alianza con la organización internacional de mujeres y minorías de género en la industria de la música She Said So y el movimiento encabezado por Elis Paprika, Now Girls Rule se realizarán páneles y mentorías entorno a la agenda de género y su repercusión social.



El poder femenino dentro de la música hará su aparición con la presentación del libro “Cantoras Todas” que reúne semblanzas de cantantes femeninas de 10 países (Cuba, España, Colombia, México, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, Guatemala y Venezuela) por Parte de Julieta Venegas, y las Añez.

Otros eventos que acentúan a esta FIMPRO 2020 son: el Encuentro y Fundación del primer Music Managers Forum Mexicano; la presentación de marcas y empresas de tecnología relacionadas con la música como Twitch y TikTok.

Por cuenta de las actividades de networking, se tiene contemplada la realización de dos mil citas entre actores del sector de más de 17 países por medio de un software especializado, así como sesiones con supervisores musicales, periodistas musicales y promotores para las bandas seleccionadas para show case.

Comitiva Internacional

Serán cinco las delegaciones internacionales las que se sumarán durante estos tres días de FIMPRO:

Argentina representada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Canadá representada por tres organizaciones Canadian Independent Music Association (CIMA), Québecreates y Music Export Canada. Chile representada por Chilemúsica. Colombia representada por Circulart y El Pauer. España representada por Sounds From Spain.

Además de la participación de estas organizaciones, se sumará la presencia de marcas y organizaciones destacadas de la industria musical como Altafonte, Casete y Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON).

Talento FIMPRO

FIMPRO ha destacado en sus anteriores ediciones por su componente de showcases, en el que se seleccionan a una serie de agrupaciones a través de una convocatoria abierta para que presentes su proyecto a los profesionales que hacen parte de cada edición. Además, en esta actividad también participan proyectos musicales representando el sonido de los países y regiones de las delegaciones que participan año con año. Dadas las condiciones actuales por las cuales se atraviesa en todo el mundo, los showcases se han transformado y ahora serán sesiones cerradas en donde estos artistas estarán frente a periodistas musicales, supervisores musicales y promotores en pitch sessions y listening sessions a puerta cerrada.

Estas son las agrupaciones que serán parte de FIMPRO 2020: Karina Buhr, Anan, Lorena Blume, Monstruos del Mañana, Ella Contra el Tigre, Paola Navarrete y Estrellas del Caribe, entre otros.

Para consultar los talleres y sesiones con profesionales de la FIMPRO 2020 visita https://fimguadalajara.mx/programa o ingresa a la plataforma: fimguadalajara.mx.