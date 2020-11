‘El más grande... el más sexy... el mejor agente 007’

“Fue y quedará siempre en la memoria como el James Bond original, cuya entrada indeleble en la historia del cine comenzó cuando pronunció estas inolvidables palabras: ‘Mi nombre es Bond... James Bond’”, afirmaron los productores de la saga Michael Wilson y Barbara Broccoli.

Revolucionó el mundo con su ingenioso retrato del sexy y carismático agente secreto, gracias a su porte de hombre apuesto, siniestro y cruel , en su caso, con marcado acen-to escocés.

Afirmaron estarle eternamente agradecidos porque él es, sin duda, en gran parte responsable del éxito de la serie de películas .

Modelo a alcanzar

El estilo caballeroso y el irónico sentido del humor de Bond al combatir a extrovertidos villanos y flirtear con bellas mujeres ocultaba un perfil más oscuro y violento, una profunda personalidad que Connery supo moldear y que se convirtió en el estándar para los actores que le siguieron en la saga.

En 2013, una década después de su jubilación, fue elegido el actor británico preferido de los estadunidenses.

Sólo su defensa del controvertido proyecto independentista en su Escocia natal molestó a algunos y, se dice, retrasó hasta 2000 su reconocimiento por la reina Isabel II como Sir.

Nuestra nación llora a uno de sus hijos queridos , declaró la primera ministra escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, asegurando que ”era una leyenda internacional, pero primero, y ante todo, un escocés patriota y orgulloso”.

En su carrera, aparte de Bond, destacan Marnie, de Alfred Hitchcock (1964); The Wind and the Lion (1975), con Candice Bergen; The Man Who Would be King (1975), de John Huston, junto a Michael Caine; Indiana Jones and the Last Crusade (1989), de Steven Spielberg; y la historia sobre la Guerra Fría The Hunt for Red October (1990).

Los aficionados al cine alternativo le recordarán como el Brutal Exterminador Zed en Zardoz, de John Boorman (1974), donde un Connery con un gran mostacho pasó gran parte de la película corriendo por todos lados con un fino taparrabos rojo, ajustadas botas de cuero y una coleta.

Connery se retiró de la actuación tras pelearse con el director en su última cinta, la olvidable The League of Extraordinary Gentlemen en 2003. Me cansé de lidiar con idiotas , dijo.