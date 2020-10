‘Sin señas particulares’ honra al amor “tan cabrón” de un hijo desaparecido

Para la actriz Mercedes Hernández, quien encarna a Magdalena, el corazón de la película Sin señas particulares está en la resistencia, en mostrar la fuerza que hace que algunas personas tomen la senda que tiene que seguir. Mi personaje, Magdalena, hay un momento en que se siente desolada en un río y hace pensar que va a sucumbir en la búsqueda de su hijo, pero la naturaleza la abraza y sigue su camino; hay personas resistentes a todo .

Mercedes considera que no hay nada más cabrón como el amor de una madre, porque si a las madres les dieran los recursos de las policías, las fiscalías o los Ministerios Públicos, claro que encontraban a sus hijos desaparecidos. Las madres les dicen a sus hijos que no tienen hambre, aunque en realidad sí, pero no quieren mostrárselo a sus hijos .

Acerca de si el nombre del personaje Magdalena fue elegido por el significado histórico, Mercedes responde: “El tono de Magdalena es muy sobrio. No es una madre que se para en medio de la calle a gritar ‘Dios mío, por qué me haces esto’. No, ella toma su bolsa y el poco dinero que tiene y sale en búsqueda de su hijo; lo busca y lo busca hasta encontrarlo. No es raro que el personaje se llame Magdalena ni que su hijo se llame Jesús. En Sin señas particulares hay símbolos y el tono del contenido sobrio que tiene es para que el espectador aguante el tema del que trata la película; porque esta historia, tan dolorosa, si no hubiera sido narrada de esta manera tan hermosa, no hubiera funcionado. Ahí está el arte de esta película, combina lo extraño con lo hermoso y, como resultado, es extrañamente hermosa, es algo que no queremos ver y que continuamos viendo porque es hermosa”.