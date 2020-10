‘De la tierra’, banda de metal multinacional presenta nuevo sencillo

Ciudad de México. De la tierra es un cuarteto multinacional con fuerte presencia en la escena mundial del metal por su propuesta letrística reforzada por sonoridades muy inclinadas al uso del doble bombo, a bajeos contundentes y a veloces riffs guitarrísticos.

Formada, desde su fundación en 2012, por músicos de diversas nacionalidades quienes actualmente pertenecen a otras bandas: Álex González de Maná en la batería; Andreas Kisser de Sepultura, guitarra; Harold Hopkins en el bajo y Andrés Giménez en voz y guitarra. Con este último, sostuvimos una charla sobre Distintos, el primer sencillo lanzado después de casi cuatro años de silencio discográfico. Aquí, la historia de esta canción en voz del líder de A.N.I.M.A.L.

A pregunta expresa sobre el tiempo transcurrido entre su disco De la tierra II y la nueva canción Distintos, Giménez cuenta “Pasó el tiempo muy rápido y no nos dimos cuenta, fue algo muy natural de parte nuestra, nosotros no medimos tanto el tiempo, dejamos que las cosas vayan por sí solas y fluyan como tienen que fluir.

Sin apresurar nada. Cuando nacen estas canciones, nace un disco nuevo y ahí estamos. Vamos, grabamos, hacemos shows. Y así sucedió con esta canción Distintos que va a ser parte del nuevo disco que vamos a entrar a grabar en febrero de próximo año.

Pensábamos grabarlo en mayo, pero no pudimos y decidimos grabar en nuestros home studio, que no son nada del otro mundo, ningún lujo. Dijimos ‘vamos a grabar, tenemos experiencia en grabación y hacer posible que esta canción se escuché’. Hicimos esta que nos gusta mucho porque es algo que no hemos hecho con De la tierra; es una canción lenta, que enfoca mucho lo que es la tradición y la raíz de Latinoamérica, del folclor latinoamericano. Y decidimos grabar cada uno en su casa, Andreas grabó las guitarras en Sao Pablo; Álex grabó la batería en Guadalajara, México; Harold grabó los bajos en Puerto Rico y yo grabé las voces y unos pianos, en Buenos Aires.

Enviamos todo a mezclar a un técnico que es quien grabó el primer disco de De la tierra, gran amigo nuestro, Stanley Soarez. Cuando escuchamos la canción, era hermoso como sonaba. Y ahí surgió un desafió muy grande: hacer un videoclip, porque no podíamos viajar, no podíamos encontrarnos.

Hablamos con un amigo que vive en Ciudad de México que se llama Penumbrart, para ver la posibilidad de hacer el video. Él nos indicó: fílmense con sus celulares cada uno en su casa, con una pared blanca de fondo y pídanle a sus amigos que nos manden imágenes de ellos con sus hijos, abuelas, también filmadas con celulares y yo voy a tratar de hacer un video. Y realizó ese video que es alucinante, que parece que hubiésemos estado grabando todos juntos, grabado con una cámara hd súper pro y, nada que ver: está grabado todo con celulares.

Así que el resultado final tanto de la canción como del video fue muy natural, distinto –dicho sea, la coincidencia con el nombre de la canción- fue distinto a todo lo que había hecho.”

El cantante y compositor prosigue la charla con el origen de la letra de Distintos.

“La letra yo la hice hace dos años y medio. Y nace porque, básicamente, me crie en Latinoamérica –en Argentina- con su música y cuando uno va creciendo ve la vida de otra forma y ahora me doy cuanta, definitivamente, que como dice la canción ‘somos la raíz de algo distinto’ nosotros los latinoamericanos somos distintos, tenemos una raíz totalmente igual entre nosotros, pero distintos al resto del planeta. Y es algo que quería reflejar en la canción.

Y da la casualidad de que hoy estamos viviendo esta locura y es una letra totalmente temporal a esto y atemporal porque no vivíamos una pandemia, pero sí una desigualdad de oportunidades y un maltrato entre los seres humanos que es doloroso.

Y la letra refleja un poco todo eso. Todo lo que se vive y vivimos. Creo que desde la Conquista y ahora, el pueblo sufre todo el tiempo distintas aberraciones y que no termina nunca de cicatrizar una herida, para que se abra otra. La canción habla de eso, pero con un mensaje positivo de vida.

Con un lenguaje que creo es importante rescatar, que es, nunca bajar los brazos, siempre dar pelea, luchar en el buen sentido: pelear contra los miedos que son los que paralizan y no nos dejan hacer cosas; es una letra escrita desde el alma, con mucha conciencia y con valores, que para mí, son importantes rescatar porque, repito, somos la raíz de algo distinto: “fieles por haber sido elegidos/ para hacer real todos los sueños...” Al citar este fragmento de la nueva canción Giménez añade “La canción nació en un camerino en México.

Antes de salir a tocar en el Hell&heaven, Andreas empezó a tocar con la guitarra española la introducción que ahora está grabada. Lo escuché y ahí empezó todo” concluye el compositor y cantante argentino.