U2 relanza ‘All That You Can’t Leave Behind’

Dublín. La banda irlandesa U2 publicó hoy una reedición de su álbum All That You Can’t Leave Behind (2000), a propósito de las dos décadas de su lanzamiento.

El material está disponible en varios formatos incluidos una edición de lujo con 51 canciones y un libro de 32 páginas realizado por Anton Corbijn, colaborador y amigo de la formación, además tomas alternativas de las sesiones de grabación, 19 temas grabados durante la gira Elevation y 11 versiones en remix.

La nueva remasterización del álbum está disponible como una versión de 12 pistas e incluye una adicional “The Ground Beneath Her Feet”.

Como adelanto de este lanzamiento se puede escuchar en plataformas digitales una versión acústica del sencillo “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”.

All That You Can’t Leave Behind es el décimo disco de estudio de la formación, liderada por Bono, que fue lanzado primero en Reino Unido y un día después en los Estados Unidos, con gran aceptación de los seguidores y la crítica especializada.

El disco alcanzó el primer lugar en listas de éxitos de varios países y obtuvo siete premios Grammy, además es el único álbum en la historia en el que más de una canción recibe este reconocimiento a la Mejor Grabación del Año con Beautiful Day y Walk On, en 2001 y 2002, respectivamente.

Cuatro décadas de carrera y 170 millones de copias vendidas marcan la trayectoria de U2, que cuenta con un amplio catálogo e importantes premios y reconocimientos, entre estos el premio Global Icon Award, de los EMA.