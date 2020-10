Keith Jarrett, una nueva era

Ciudad de México. El maestro de la improvisación anuncia nueva era.

Mientras el mundo plañe, él pergeña un cambio, planea, mueve, anticipa: el lanzamiento, el próximo viernes 30 de octubre, de su nuevo álbum, Budapest Concert, será lo mejor de mi música en discos .

Keith Jarrett (Allentown, Estados Unidos, 8 de mayo de 1945) rompió el silencio que guardaba desde hace dos años, mismo lapso que transcurrió en su otra resurrección: en 1996 quedó paralizado en su sillón, víctima de un mal conocido como el que se sienta a observar colibríes , un síndrome de fatiga que incapacita.

El miércoles 21 de octubre, hace apenas tres días, dijo al reportero hawaiano especializado en música Nate Chinen, en una amplia entrevista publicada en su periódico, The New York Times (hago un resumen): en febrero de 2018 sufrí una embolia y otra en mayo; mi lado izquierdo está semiparalizado. Puedo caminar apoyado en un bastón. Con mi mano derecha he realizado ensayos al piano, sintiéndome el Bach de la mano derecha, con la izquierda apenas puedo sostener una taza de té, jajajaja. En este momento no me siento como el pianista que soy, es todo lo que puedo decir al respecto”.

A partir de esas valientes declaraciones, los rotativos del mundo se unieron en llanto anticipado e injustificado, pues Keith Jarrett no ha muerto ni está acabado. Se recupera de una enfermedad, es todo.

Por el contrario, el anuncio de su nueva grabación, Budapest Concert, garantiza el aserto: Keith Jarrett es el autor de la música que da alegría.

Será el segundo álbum doble que publique, producto de su amplia gira europea de 2016, como continuación del prodigioso Munich 2016, y está dividido en 12 capítulos con números romanos, el último de los cuales es otro sello distintivo de Jarrett: XII. Blues.

Y dos piezas de regalo, o encores, como acostumbra: It‘s A Lonesome Old Town y Answer me.

Spotify publicó ayer un adelanto del disco, el capítulo ocho: cinco minutos con 18 segundos de música en ebullición.

La primera resurrección de Keith Jarrett ocurrió con uno de los discos más hermosos en toda la literatura pianística: The Melody At Night With You, un acto de magia como aquel episodio de epopeya de invención literaria, la de un tal Lázaro que se levantó y anduvo.

En su estado actual de salud, Keith Jarrett es absolutamente honesto: desconozco el futuro , como cualquier ciudadano lo desconoce. Los hechos, en su biografía, apuntan en otra dirección.

Pianista que resurge

Cierto, la poética pianística de Jarrett implica un desgaste físico formidable. Aun sin embolia, a sus 75 años hacía cada vez menos cabriolas, actos gimnásticos y cuasi eventos de Kama Sutra con su piano. Por lo pronto, que toque Bach con la mano derecha y en la izquierda sostenga una taza de té ya es un milagro para un paciente que haya sufrido dos embolias.