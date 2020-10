Revela Keith Jarrett al NYT que no volverá a tocar el piano

Ciudad de México. El músico Keith Jarrett reveló al diario The New York Times que sufrió dos derrames cerebrales en 2018 que lo dejaron paralizado. Jarret dijo que no podrá volver a tocar el piano y que sólo aspira a “agarrar una taza”.

El pianista fue diagnosticado con el síndrome de fatiga crónica por lo que tuvo que retirarse durante dos años pero en 1998 volvió a los escenarios para dedicarse a la música durante veinte años más.

Keith Jarrett de 75 años cuenta con extraordinarias piezas de jazz con incursiones a la música clásica como Variaciones Golberg (1989). Su obra musical incluye 97 discos editados, entre ellos, su célebre Köln Concert realizado en 1975 que se encuentra entre los discos de piano más vendidos de la historia.