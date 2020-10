Seguidores de Trump y su abogado Giuliani en nuevo filme de Borat

Los Ángeles. Borat, el periodista kazajo ficticio de Sacha Baron Cohen, está de vuelta y pone la mira en los negadores del Holocausto y los partidarios del presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani.

La cinta Borat Subsequent Moviefilm, que se estrena el viernes en Amazon Prime, le sigue a la primera exitosa cinta del comediante británico de 2006, que recaudó 260 millones de dólares, le valió una nominación al Óscar y popularizó montones de frases del personaje.

Filmada en secreto este verano cuando Estados Unidos comenzó a relajar su confinamiento por el coronavirus, la cámara sigue a Baron Cohen para interaccionar con la gente de a pie y políticos mediante su torpe y altamente ofensivo alter ego.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, es conocido que una de las escenas involucra a Giuliani, que llamó a la policía en julio después de que le hicieran una sórdida entrevista en una habitación de hotel con una joven atractiva y coqueta.

En la película, el encuentro parece dejar al ex alcalde de Nueva York, en una situación muy embarazosa, atrapado literalmente con las manos dentro de los pantalones.

Giuliani, que no respondió a los llamados de la AFP, dijo al New York Post que pensaba que el encuentro sería una entrevista seria para comentar los esfuerzos del gobierno de Trump para combatir la pandemia.