Para Justin Timberlake, ‘Trolls 2’ inspira la diversidad y aceptación

Los Ángeles. Justin Timberlake y Anna Kendrick protagonizan la versión original de Trolls 2: Gira mundial, secuela de la exitosa comedia musical de animación que se estrenó en 2016 y que vuelve plagada de estrellas.

Dirigida por Walt Dohrn y producida por Gina Shay, la cinta se estrena en los cines españoles este viernes 23 de octubre.

CulturaOcio.com entrevistó a los actores en Los Ángeles. "La música lo es todo para mí. Siempre ha sido una parte importante de mi vida.

Con esta película, fue muy inspirador para nosotros que la música sirviera para promover nuestro mensaje de aceptar la diversidad de todo el mundo", nos cuenta Justin Timbarlake, quien presta de nuevo su voz al personaje de Branch.

El cantante y actor no se imagina un mundo donde solo pudiera existir un estilo musical. "No podría elegir. He crecido con muchos estilos de música diferentes. No me gustaría vivir en un mundo así", confiesa el artista, quien compuso canciones originales especialmente para la película.

Anna Kendrick es la voz de Poppy, un personaje "tenaz y con temperamento". "En la película es extravagante, alegre y divertida, y siempre piensa que todo va a salir bien. Pero está preparada para abordar situaciones difíciles y eso le asusta", afirma la intérprete.

-Una aventura inolvidable-

En Trolls 2: Gira mundial, Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock.

La Reina Bárbara, miembro de la realeza del hard rock, y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto de géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el resto de la pandilla (Grandullón, Chanelle, Satén, Cooper y Guy Diamante), visitarán los demás reinos para unir a los Trolls contra los planes de Barb de eclipsarlos a todos.

Walt Dohrn, director de Trolls 2: Gira mundial, está encantado de regresar con esta divertida secuela. "Es genial poder estar en este mundo de nuevo. Ahora hay muchos más personajes, más música original, más mundos. Esta película es perfecta para toda la familia porque es divertida, te hará bailar y tiene un mensaje muy importante acerca de la tolerancia", señala Dohrn.

El realizador destaca también la importancia de la música, gran protagonista de la película. "La música forma parte de todo lo que hacemos. La música es vida, es oxígeno", concluye.