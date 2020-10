La música es una forma de resistencia: Mi Amigo Invencible

Ciudad de México. La música es una forma de resistencia en este momento, aseguró Mariano di Césare, vocalista y guitarrista de la banda argentina Mi Amigo Invencible.

Con más de 12 años de trayectoria, siete discos y cuatro EP, el grupo de Mendoza –ciudad que ayudó a renovar y descentralizar la escena musical argentina– es parte de una generación en la que también se encuentran agrupaciones o solistas como Usted Señalemelo, Perras On The Beach y Luca Bocci.

Surgió en 2007 cuando el indie tomaba un lugar fuera del rock, que era, por otro lado, con lo que más se identificaba Di Césare. Mi amigo Invencible surgió cuando el rock ya no llenaba las necesidades de la banda y queríamos explorar el pop, la música experimental e instrumental.

Golpeados por la cuarentena que provocó la pandemia de Covid-19, el grupo lanzó el 16 de octubre pasado su nuevo sencillo: Suavemente entusiasmado, que refleja la incertidumbre por la cual pasa la agrupación y el futuro que les depara.

El umbral entre la noticia de la pandemia y la adaptación a un nuevo mundo fue muy confuso. La canción se escribió a partir de ideas que fueron orbitando en nuestro mundo familiar e interno, como no podernos despedir de muchos conocidos que han muerto, comentó el también compositor en entrevista con La Jornada.

Un cambio brusco

—¿Cómo cree que les va a afectar musicalmente la pandemia?

—La música es una forma de resistencia en este momento. No puedo pensar en el futuro. El cambio ha sido tan brusco que puede suceder cualquier cosa. Trato de vivir el presente y pasarlo lo mejor posible. No quiero pensar en que la música vuelva a ser lo que era antes porque me angustia. Pensar en el futuro es escarbar en la herida. Ahora las heridas del pasado cambiaron y se fueron al futuro. Se trata de prevenirlas.

—¿Cómo se conocieron los integrantes de Mi Amigo Invencible?

—En la escena del hardcore y el punk. Tocamos con el baterista desde hace 22 años, cuando teníamos 13. Si no hubiéramos tocado en grupos de hardcore y punk, no podríamos haber entrado en la escena musical y no sabríamos qué significa ser parte de ella. Dentro de esa escena se armaron lazos y amistades y fuimos conociendo al resto de la banda.

—¿Cómo surgió el nombre Mi amigo Invencible?

—El nombre surgió en 2007. Tenía la idea de llamar al grupo Mi Amigo Invitado, pero un ex compañero, Mariano Castro, con quien fundé la banda, me dijo: ‘Che, ¿no suena mejor Mi Amigo Invencible?’, y como la agrupación se formó con base en la amistad, el nombre tomó poder.